La Noche de los Bares Notables abre la agenda cultural de la Ciudad

Con la realización de la quinta edición de La Noche de los Bares Notables, comienza la temporada de las Noches Culturales porteñas, la serie de eventos al aire libre, quizá, más esperados por los porteños y turistas que visitan la Ciudad de Buenos Aires.

La celebración de la Noche de los Bares está prevista para el jueves 24 a partir de las 17, y hasta la medianoche, en la que más de 75 establecimientos de 25 barrios porteños abrirán sus puertas con más de 130 propuestas culturales que incluirán promociones, conciertos, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

La agenda de las Noches Culturales porteñas reúnen distintas expresiones de la cultura y la identidad de Buenos Aires, como La Noche de los Museos, que se hará el 14 de noviembre, La Noche de los Templos, el 28 del mismo mes y La Noche de las Librerías, que se llevará a cabo el 5 de diciembre.

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Nuevos espacios. Este año se suman a la lista de Bares Notables destacados bares como Josephina’s Café, de Recoleta; la Confitería El Greco, de Caballito; el Bar Conde, de Colegiales, y Bar-Café La Escuela, en Núñez. Como parte de la propuesta cultural, habrá más de 80 shows musicales, recorridos guiados por los circuitos de bares de la calle Florida, la Av. Callao y el Casco Histórico, además de muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

Como se recordará, los Bares Notables de la Ciudad son parte del patrimonio cultural y para sus dueños, ser un bar notable establece una responsabilidad en la conservación del espíritu del lugar, el servicio que se brinda y la promoción de la historia y la cultura ciudadana.

“Este año crece la Noche de los Bares Notables con nuevos espacios que guardan la historia de Buenos Aires y también las historias personales de sus vecinos. Inaugurar con ellos una nueva temporada de Noches Culturales es una manera de reconocer ese patrimonio y, al mismo tiempo, de hacerlo circular y llegar a nuevos públicos”, dijo la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, a cargo de la organización de La Noche.

Actividades destacadas

◆ A las 18 - Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma, del Abasto (Anchorena 806).

◆ 19 - Orquesta del Plata en Confitería La Ideal (Suipacha 384).

◆ 20 - Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo (Paraguay 5499).

◆ 20 - Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy (Callao 181).

◆ 21:30 - DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas (Estados Unidos 302).

◆ 21:30 - Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García (Sanabria 3302).