Salsipuedes, Agua de Oro, La Granja y Jesús María abren sus puertas al arte local

Durante cuatro jornadas consecutivas, de jueves a domingo, la Ruta Periferia pondrá en primer plano la producción artística que habita, crea y sostiene sus procesos fuera de los límites urbanos de la capital cordobesa.

Esta nueva edición consolida un recorrido continuo que reúne a las localidades de Salsipuedes, Agua de Oro y La Granja, sumando este año al municipio de Jesús María, a través de una iniciativa que integra espacios de exhibición en casonas de valor patrimonial, museos locales, concejos deliberantes y talleres abiertos, entramando el arte contemporáneo con propuestas de hospitalidad y gastronomía que enriquecen la experiencia de quienes transitan la zona.

La gestora cultural Claudia González explica las razones que impulsan este circuito en el corredor de la ruta E53. “Esta ruta nace con el objetivo de centralizar la actividad cultural que históricamente está concentrada en la ciudad de Córdoba y poder así generar nuevas posibilidades de circulación y visibilidad de los artistas y de los talleres, ya que las diversas localidades que lo atraviesan tienen un bagaje muy importante de artistas que no tienen la posibilidad de exponerse en ferias”, explica.

Claudia González. “El objetivo de Ruta Periferia es hacer visible la cultura de toda esta zona serrana”.



Así, la articulación entre las dependencias públicas y los proyectos privados representa el pilar organizativo de este entramado. Según remarca González, el trabajo conjunto resulta indispensable para poner en valor los recursos locales. “Nosotros articulamos también lo público y lo privado, porque no es solamente que los privados abren sus puertas desde la cultura, sino que el sector público también convoca artistas desde sus lugares. La idea no es descentralizarnos desde el punto de vista de no tener nada que ver con la ciudad, sino hacer visible la cultura de estos lugares”, afirma.

Las paradas del recorrido

El cronograma de esta nueva edición, contempla, en Agua de Oro la Casona Ismeria, que exhibe la muestra colectiva “Botella Ritual” con obras de Mariángeles Trípodi, Mais Leiguarda, Mónica Nolting, Carlos Leotta, Stella Maris Galeasso, María Gabriela Navas, Marcos Dickinson, Milagros Cristini, Ramón Palma y María Elena Chacarelli.

En la misma localidad, el espacio San Leonardo alberga “La Finestra #3” de Pablo Masias, mientras que en la cava se presenta “Última Vuelta”, de Marcela Villada, junto al trabajo de Galería Habitada en el espacio Argüello & Bouchet.

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Por su parte, el Concejo Deliberante de Salsipuedes presenta un conjunto de piezas escultóricas firmadas por Priscila López, Elia Bisario y Andrés Torregiani.

En Jesús María, la programación se despliega en dos espacios: el Museo de la Ciudad Luis Biondi acoge la muestra “El nogal de Sarmiento - Metamorfosis y arte”, de Santos Di Toro, mientras que la Casa-Atelier, Virginia Saint Bonnet abre sus puertas para mostrar los procesos creativos en directo.

Proyección y autonomía del corredor

El horizonte de las próximas ediciones prevé la incorporación de nuevas comunas y municipios al trazado regional. En ese sentido, González destaca que la apuesta apunta a lograr una continuidad que trascienda las fechas puntuales del calendario de eventos: “La idea es tener el corredor y poder mostrarlo como un destino cultural que tiene su propia identidad. Y creo que esta tercera edición lo que va a lograr es afianzarnos ya que cada vez se están sumando más localidades y este proyecto ya tiene vida propia”.

