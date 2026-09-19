Nueva sede, programa para artistas emergentes y foco federal: así se renueva MAC 2026

La decimotercera edición del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) llega con un traslado de sede y un esquema organizativo adaptado al contexto económico actual. En esta oportunidad, el Espacio UNMOL (Av. La Voz del Interior 5500) albergará la producción de galerías locales y nacionales, consolidando una oferta federal que incluye por primera vez la participación de proyectos de la Patagonia.

La dupla curatorial integrada por Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll asumió el desafío por segundo año consecutivo en un escenario de fuerte competencia dentro de la agenda nacional de ferias: “En este momento hay casi 20 ferias en todo el país”, dice Torres Kosiba durante la entrevista con Perfil Córdoba.

Respecto a la elección del nuevo predio, la curadora detalla las ventajas operativas y logísticas: “El espacio está buenísimo, es enorme y nos parece que fue también estratégicamente una vinculación público-privada muy inteligente porque la ubicación es buena, a nivel distancia es similar al Centro de Convenciones y tiene transporte público en la puerta”, refiere.

Por su parte, Coll destaca las dimensiones del inmueble: “Además tenemos aproximadamente 7.000 metros cuadrados de feria este año”.

Dupla. Manuel Coll y Sofía Torres Kosiba están al frente de la curaduría de la feria por segundo año consecutivo (Foto Fino Pizarro).



Selección federal y representación geográfica

En cuanto a la selección de espacios, el jurado debió evaluar más de un centenar de postulaciones, tras las que quedaron 59 galerías y proyectos. En ese sentido, Torres Kosiba remarca la alta demanda recibida: “Este año tuvimos muchas aplicaciones, lo que hizo que fuera muy complejo para el jurado, que nos pidió incluso unos días extras para poder deliberar porque todos los proyectos eran muy buenos”. Al mismo tiempo, Coll precisa el porcentaje reservado para la producción local: “El 40% de la feria tiene que asegurar galerías de Córdoba y de Gran Córdoba. Eso es así por ordenanza”.

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Respecto al 60% restante, Torres Kosiba completa el mapa de participación, asegurando que “este año la feria es más federal que el año pasado; tenemos una presencia patagónica también, Neuquén y Río Negro, que se suman por primera vez”.

Programa LAB

En materia de articulación comercial, la principal novedad de esta edición es la implementación del programa LAB, una iniciativa que busca vincular a creadores emergentes con galerías consolidadas para facilitar su inserción en el mercado. Torres Kosiba explica la lógica de este mecanismo. “Para ayudar a que quienes no tienen galería puedan participar pensamos en LAB, un esquema de artistas invitados que van a tener su espacio y hacemos un macheo entre un artista y una galería de las que ya están seleccionadas en MAC, para que funcione como una especie de madrina durante los días del evento. Entonces, durante esos cuatro días, esos artistas van a tener una galería que los va a acompañar y que se va a ocupar de la comercialización de la obra”, señala.

Precios accesibles y dinámicas del mercado local

Para incentivar la llegada de nuevos compradores, la organización sugirió exhibir piezas con precios accesibles. Torres Kosiba señala el criterio acordado con los expositores: “Por supuesto que habrá de todo, pero hemos trabajado y conversado mucho con las galerías para que traigan esas opciones más económicas. Tranquilamente podés venir y comprarte una obra por el precio por el que adquirís un par de zapatillas”, dice.

Según indica Coll, también hay que prestar atención al funcionamiento del mercado cordobés: “Hay que entender que los mercados son dinámicos porque a veces hay como un mito o un fantasma, que son los mercados de Los Ángeles, Berlín, Nueva York. Y Córdoba es otro mercado, tenemos otras capas. Entonces, hay que saber dónde está el mercado y dónde uno puede favorecer ciertas prácticas y hacer que fluya”, afirma.

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La programación contempla además el desarrollo de “Zona de Ediciones”, con la participación de editoriales independientes y librerías curadoras; el espacio de “Sitio Específico”, destinado a piezas escultóricas e instalaciones a gran escala; intervenciones para infancias y adolescencias, y “Los imperdibles de MAC”, recorridos guiados por referentes del campo del arte que te cuentan sus secretos al momento de comprar.

Políticas públicas y trabajo interinstitucional

La articulación entre el sector público y el ámbito privado constituye la base de la sustentabilidad de la feria. En este sentido, Héctor “Pichi” Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, resalta el valor institucional del proyecto, señalando que “está todo dado para que sean cuatro días en los que el MAC siga consolidándose como uno de los eventos más prestigiosos del país, con un marcado crecimiento año a año”.

El funcionario destaca además el rol social de la gratuidad del acceso al predio: “El carácter gratuito del MAC es algo que no podemos dejar de valorar ya que multiplica el acceso a toda la ciudadanía y permite que cada día más personas puedan disfrutar de lo mejor del arte contemporáneo, pero también de una experiencia completa. Para nosotros, generar estos espacios es una prioridad; y es muy positiva la articulación entre la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial, el ámbito privado, las universidades y tantos sectores con los que trabajamos en conjunto”, finaliza.

