El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró ganador de la Maratón de Buenos Aires 2026. El atleta completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 22 segundos y se quedó con el primer puesto de la 42ª edición de la competencia, que este domingo reunió a más de 16.000 corredores de 64 países en las calles de la Ciudad.

La carrera, correspondiente a la 42ª edición de los 42K de Buenos Aires, comenzó a las 7 de la mañana con largada y llegada en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. La prueba contó con la participación de atletas argentinos y extranjeros y volvió a convocar a representantes de 64 países.

El recorrido de 42,195 kilómetros llevó a los competidores por distintos barrios y lugares emblemáticos de la Ciudad. Desde Figueroa Alcorta, los corredores avanzaron hacia el norte, pasaron por la zona de Núñez y continuaron por la avenida General Paz antes de regresar hacia el centro porteño.

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A lo largo del circuito, la competencia atravesó sectores de Palermo, Recoleta, el centro de la Ciudad, Puerto Madero y La Boca. Entre los puntos destacados estuvieron el Cementerio de la Recoleta, el Obelisco, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y distintos sectores de Puerto Madero.

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Bethwel Kibet Chumba, de 35 años, llegó a la competencia porteña como uno de los principales nombres de la elite internacional. Especialista en maratón, cuenta con una mejor marca personal de 2 horas, 4 minutos y 37 segundos, registrada en Ámsterdam en 2023, cuando terminó tercero según los registros de World Athletics. También fue sexto en el Maratón de Tokio 2024, con un tiempo de 2h06m26s.

La edición de este año volvió a contar con una importante presencia internacional. De los 16.384 inscriptos, 5.769 llegaron desde el exterior, mientras que Brasil fue el país extranjero con mayor cantidad de participantes, con 2.769 corredores. Además, estuvieron representadas las 24 jurisdicciones argentinas.

En la categoría de elite participaron algunos de los principales especialistas africanos en la distancia. Entre los hombres se encontraban atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda con antecedentes de marcas inferiores a las 2 horas y 7 minutos. Entre las mujeres también se destacó la presencia de corredoras de elite de Kenia y Etiopía.

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El ganador de la edición 2025 había sido el etíope Habtamu Birlew Denekew, quien completó la prueba en 2 horas, 9 minutos y 24 segundos. En la rama femenina, el triunfo había quedado en manos de la también etíope Elfinesh Demise Amare, con un registro de 2 horas, 28 minutos y 12 segundos.

La competencia de este domingo también tenía entre sus principales atractivos la participación de la keniata Rodah Jepkorir Tanui, dueña del récord del circuito y ganadora de las ediciones de 2019, 2022 y 2023. La argentina Sandra Torres, en tanto, continúa como la atleta más ganadora de la historia de la prueba, con cuatro títulos obtenidos en 1999, 2001, 2006 y 2008.

CS