Maratón de Buenos Aires 2026: cerca de 17.000 corredores van por los 42K; el debut de la Blue Line

Cerca de 17.000 inscriptos recorrerán mañana las calles y avenidas porteñas en el marco de una nueva edición de la Maratón de Buenos Aires 2026, la tradicional y esperada prueba atlética de 42,195 kilómetros. La carrera, que es reconocida como una de las competencias más masivas e importantes de toda América Latina, tendrá su punto de partida a la 7 en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. En ese mismo punto neurálgico de los Bosques de Palermo se ubicará el arco de llegada.

Tal como ocurre en estos casos, se prevé una jornada inolvidable donde los miles de corredores de 64 países dispondrán de un tiempo límite máximo de 6 horas para completar todo el trazado oficial.

Esquema de cortes. Los cortes de calles por la carrera comenzarán de forma progresiva desde las primeras horas de hoy en las inmediaciones de la zona de salida y llegada de la competencia y se mantendrá activo hasta la tarde de mañana. En este caso, las autoridades recomiendan priorizar el transporte público y planificar los desplazamientos con anticipación.

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El ordenamiento vial contempla interrupciones totales en sectores estratégicos de la Capital para delimitar el circuito de la competencia y resguardar la seguridad de los atletas:

◆ Av. Pte. Figueroa Alcorta, rama norte: corte total entre la Av. Dorrego y la calle Julio A. Noble, desde las 09.00 de hoy hasta las 14.00 de mañana.

◆ Av. Pte. Figueroa Alcorta, rama norte: corte total desde las vías del Ferrocarril Mitre hasta Dorrego, desde las 22.00 desde hoy hasta las 14.00 de mañana.

◆ Calle Mariquita Sánchez de Thompson: corte total entre la Av. De Los Italianos y la Av. Int. Hernán Giralt, desde las 00.00 hasta las 14.00 del domingo.

◆ Av. Pte. Roque Sáenz Peña: corte total entre Maipú y Perón, desde las 03.00 hasta las 14.00 de hoy.

◆ Carlos Pellegrini: corte total entre Corrientes y Lavalle, desde las 04.00 hasta las 14.00 de mañana.

Además de los bloqueos fijos en las arterias del recorrido, el Gobierno porteño implementará medidas de contención para la red de autopistas urbanas y la circulación general dentro del perímetro del circuito:

◆ AU Illia: cierre total de los accesos de subida y de las bajadas desde las 07.00 hasta las 14.00 de mañana.

◆ Tránsito dinámico en la traza: implementación de cortes totales momentáneos y sucesivos a lo largo de todo el recorrido de la competencia, desde las 04.00 hasta las 13.30 de hoy, a medida que avance la marea de corredores.

Recorrido. La traza diseñada para esta edición invita a disfrutar de una auténtica fiesta deportiva y turística, donde la exigencia física de alto nivel se combinará con los paisajes, parques y monumentos urbanos más emblemáticos de la Capital Federal. Tras el “silbatazo” inicial, la marea de corredores avanzará hacia el norte por Figueroa Alcorta hasta la Gral. Paz, para luego retomar por la misma arteria pasando cerca de la Ciudad Universitaria y el Estadio Más Monumental. Luego, bordeará el Hipódromo de Palermo y el Rosedal, antes de entrar en Av. del Libertador. El circuito pasará por el Ecoparque hasta el Cementerio de la Recoleta. El trayecto ingresará luego a la Av. 9 de Julio, pasando frente al Teatro Colón y al Obelisco. Al doblar en Corrientes y continuar por Leandro N. Alem, los atletas pasarán por Casa Rosada y el Cabildo. La carrera continuará su curso hacia el sur de la ciudad hasta llegar a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. En ese punto comenzará el regreso de la prueba pasando por Puerto Madero. El tramo final será sobre la Av. Ramón Castillo y enfilar directo hacia la ansiada meta ubicada en Figueroa Alcorta y Dorrego.

Blue Line. La gran novedad de esta edición 2026 será el debut de la denominada Blue Line o línea azul, un recurso técnico sumamente extendido en las grandes maratones del mundo (como Berlín, Londres o Nueva York) que por primera vez estará pintado sobre el asfalto porteño.

La presencia de la Blue Line actuará como una guía visual estratégica para recortar desvíos innecesarios y administrar mejor el desgaste físico. Aunque seguir la línea no garantiza una coincidencia perfecta con los dispositivos GPS individuales debido a los márgenes de error de los satélites y los esquives propios de la marea humana, se transforma en una herramienta fundamental para los corredores de élite y quienes persiguen su récord personal.

Con esta valiosa innovación técnica y una convocatoria multitudinaria, la Maratón de Buenos Aires consolida su prestigio dentro del calendario atlético mundial.