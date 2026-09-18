Carli Jiménez, entre el domo de la Siglo 21 y la transformación del entretenimiento: “Es un momento bisagra”

La Mona MuseoBar celebró el pasado 16 de septiembre su cuarto aniversario con una jornada que combinó gastronomía, música y entretenimiento. “Esto empezó como un experimento o algo que teníamos un poquito la corazonada de que se iba a transformar en algo que hoy lo vemos materializado”, recordó Carli Jimenez, CEO de U Producciones, que en mayo de este año asumió la operación total del establecimiento temático dedicado a su padre, Carlos "La Mona" Jiménez.

El espacio reúne elementos que reflejan la trayectoria del artista, como sus trajes y discos de oro, con shows en vivo y una amplia oferta de platos y bebidas. La propuesta apunta así a condensar en una misma experiencia distintos componentes de la identidad cordobesa.

En uno de los juicios por presuntas estafas a ART absolvieron a seis acusados

“Es realmente un ícono de Córdoba. Es un lugar donde se puede respirar la memorabilia y la esencia de lo que es la carrera de La Mona Jiménez, pero también se vive todo Córdoba”, valoró el productor y añadió que «es una parada obligada de todo el turismo que llega a la ciudad«.

Un nuevo escenario financiero para los grandes shows

Al evaluar la coyuntura de la industria del entretenimiento, Jiménez calificó el período actual como "bisagra" para las empresas consolidadas, "a pesar de la coyuntura". "Las productoras que tienen un poco más de espalda y un know-how más robusto pueden dar un paso y sacar ventajas”, afirmó.

Entre los factores que impulsan este diagnóstico, el empresario remarcó la flexibilización para importar equipamiento técnico y la previsibilidad cambiaria. “Hoy se está abriendo el mercado con todos los elementos que solíamos alquilar históricamente, lo que convierte la compra de herramientas de capital de trabajo en una oportunidad que años atrás no era viable. A su vez, un dólar estable permite contratar artistas internacionales con mayor previsibilidad”, sostuvo.

Por otra parte, en relación con los proyectos de escala urbana, la firma avanza en la concreción de nuevos recintos para la provincia y el país, entre los que se destaca el Domo junto a Siglo 21. “Estamos a punto de hacer la colocación de la piedra fundacional donde va a arrancar la obra dentro de muy poquito”, anticipó Jiménez, al tiempo que confirmó avances paralelos en el proyecto del Arena que se erigirá sobre el ex Batallón 141 del ejército en el Distrito Las Artes.

Una agenda que ya mira a 2027

En paralelo a los proyectos de infraestructura, U Producciones mantiene una agenda de espectáculos de gran escala. La compañía trabaja actualmente en el show de Romeo Santos en el Estadio Mario Alberto Kempes a realizarse el próximo 12 de noviembre.

Una exdiputada reclamó por el financiamiento del deporte:“El Estado tiene que estar presente”

A su vez, se encuentran organizando la Creepy Halloween, el festival que juntará en el escenario al cuartetero con figuras como Camilo, Cazzu y Damas Gratis. El otro gran foco está puesto en la actividad fuera de Córdoba. La productora tiene la concesión del Estadio Único de La Plata, donde proyecta una agenda de shows internacionales para 2027.

La combinación de producción, infraestructura y grandes artistas forma parte de una estrategia que busca aprovechar el momento de transformación que atraviesa el sector. Para Jiménez, entender las nuevas condiciones del mercado será clave para las empresas que quieran crecer en los próximos años.