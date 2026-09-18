Carlos Paz 2027, cuáles son las obras de teatro confirmadas hasta el momento

Carlos Paz comienza a delinear lo que será la grilla teatral para la temporada 2027 y ya comienzan a asomar los primeros nombres, varios de los cuáles permiten comenzar a ilusionarse con una temporada con una muy interesante oferta artística. Habrá retornos de grandes figuras, continúan los show consolidados y también habrá apuestas renovadas. Fátima Florez, Pedro Alfonso, Nazarena Vélez y Miguel Ángel Rodríguez, son solo algunos de los nombres que ya suenan para el verano que se acerca.

En el Teatro Holiday, la primera sala albergará a Fátima Florez de martes a domingos con un nuevo mega show que sumará artistas en escena aún por confirmarse. De esta manera Fátima vuelve a Carlos Paz, una plaza con la que está intimamente ligada. Por su parte, Pablo Castillo ocupará el mismo escenario los lunes y martes con su propuesta de comedia. En la Sala 2, Camilo Nicolás se presentará de lunes a miércoles, mientras que el Flaco Pailos hará lo propio de jueves a domingos, completando la oferta con infantiles y el show de Mariquena del Prado en horario de trasnoche. La Sala 3 estará destinada a producciones y artistas locales.

El Teatro Luxor ofrecerá una grilla variada a lo largo de la semana. De lunes a miércoles Willy Magia y el Mago Matus tendrán a su cargo el impactante show de magia que deslumbró a las sierras las últimas dos temporadas, mientras que los jueves será el turno de La Konga con doble función. De viernes a domingo, el Oficial Gordillo estará al frente de la sala principal, lo que implica un cambio ya que Gordillo solía ir de lunes a miércoles; reservando la trasnoche para presentaciones musicales vinculadas a la temporada de festivales.

En el Teatro del Lago está confirmado el regreso de Pedro Alfonso, referente habitual del verano en Carlos Paz, quien podría compartir escenario con Paula Chaves.El resto del elenco aún no está confirmado

Por otro lado, el Teatro del Sol contará con una obra encabezada por Nazarena Vélez, acompañada en el elenco por Santiago Camaño, Barbie Vélez, Diego Pérez y el ganador de Gran Hermano: Tato Algorta. En el Teatro Candilejas se presentará una nueva adaptación de "Los Mosqueteros", interpretada por Miguel Ángel Rodríguez, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Alex "El Pelao" Conforti.

Finalmente, como novedad dentro de la dinámica regional, la propuesta inmersiva de Pabellón Tornú hará temporada durante este verano en Córdoba Capital.