Trasladaron a Bouwer al conductor de la RAM que provocó cuatro muertes en Alta Gracia

Ya está en la cárcel de Bouwer el ingeniero agrónomo Carlos Javier Ríos acusado de provocar el siniestro vial que terminó con la vida de cuatro personas en Alta Gracia. El cambio en su situación se definió tras una revisión médica ordenada por la Fiscalía.

Una profesional de la policía judicial evaluó a Ríos el jueves para determinar si su cuadro de salud -producto de las lesiones sufridas en el propio siniestro- resultaba compatible con el alojamiento en un establecimiento carcelario. El informe, conocido en la mañana de este viernes, resultó positivo.

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Según pudo saber PERFIL CÓRDOBA de fuentes con acceso a la causa, el examen médico confirmó que Ríos puede permanecer en una unidad penitenciaria, aunque deberá continuar con los cuidados correspondientes a las secuelas del choque. Con ese dictamen en mano, el fiscal de instrucción Diego Fernández ordenó en la mañana de este viernes el traslado inmediato del imputado, medida que se concretó en las horas siguientes: Ríos ya se encuentra alojado en el módulo de admisión de Bouwer.

Ríos, de 49 años, había permanecido con arresto domiciliario y monitoreo con tobillera electrónica desde su detención, a fines de agosto, luego de recibir el alta del Hospital Italiano de Córdoba, donde estuvo internado por las lesiones sufridas en el siniestro del que fue el único sobreviviente. La domiciliaria se había sostenido hasta ahora en un informe forense previo que consideraba que el imputado no estaba en condiciones de ingresar a una unidad carcelaria.

El expediente, con la carátula más grave

El caso investiga el choque frontal ocurrido el 23 de agosto en el empalme de la Ruta Provincial C-45 con la Autovía 5, en el tramo conocido como Camino de los Lecheros, entre la camioneta Dodge RAM conducida por Ríos y un Volkswagen Gol. En el auto viajaban Pablo César (41), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23), los cuatro oriundos de Bouwer, que regresaban a su localidad después de asistir a Díaz tras un accidente previo en moto. Ninguno sobrevivió al impacto.

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La pericia toxicológica incorporada al expediente estableció que Ríos circulaba con 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del choque. Ese dato, sumado al análisis de la mecánica del siniestro, llevó al fiscal Fernández a ampliar la imputación original -homicidio culposo- a homicidio simple con dolo eventual, en concurso real por las cuatro víctimas. La nueva figura eleva el piso de la pena de tres a ocho años de prisión.

La hipótesis fiscal sostiene que la camioneta invadió el carril contrario a alta velocidad antes de impactar de frente contra el Gol. Ríos se presentó a la indagatoria a comienzos de septiembre y optó por no declarar.

El agravamiento de la causa había generado cuestionamientos entre los familiares de las víctimas, que reclamaban el fin de la domiciliaria. Leandro César, hermano de Pablo César, había puesto en duda la magnitud real de las lesiones invocadas para sostener esa modalidad de detención.

Los allegados a las víctimas convocaron además a una marcha para el 23 de septiembre, con salida desde la terminal de ómnibus de Alta Gracia hasta la sede de la Fiscalía.