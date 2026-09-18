Una exdiputada reclamó por el financiamiento del deporte:“El Estado tiene que estar presente”

El debate por el financiamiento del deporte amateur volvió a instalarse a partir de los reclamos de deportistas argentinos que compiten en torneos internacionales. En ese contexto, la exdiputada nacional Nora Bedano recordó la ley sancionada en 2008 que establecía un aporte del 1% de las facturas de telefonía móvil para financiar al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

En diálogo con Punto a Punto Radio, Bedano defendió los resultados que tuvo aquella iniciativa y destacó la importancia de recuperar herramientas de financiamiento para los deportistas de alto rendimiento. La exdiputado explicó que el porcentaje “era un 1% sobre el abono de la factura del teléfono móvil y que estaba destinado a las arcas del Ente Nacional de Alto Rendimiento para los deportistas preolímpicos federados con buenas actuaciones y con buenos resultados”, recordó.

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Según la exdiputada, el instrumento permitió financiar distintos aspectos vinculados con la preparación y participación de los atletas. Entre ellos, mencionó asistencia médica, nutrición, equipamiento deportivo, vestimenta, pasajes y alojamiento. “Un equipamiento completo para todos los deportistas que en ese momento y en los años posteriores, hasta hace unos 7 u 8 años”, sostuvo.

Recuperar el financiamiento

La exdiputada también se refirió a los reclamos de los deportistas que deben afrontar sus carreras con recursos limitados. En ese sentido, sostuvo que "el ENAR debiera volver a hacer lo que fue en ese momento, debiera volver a tener ese sustento financiero”, afirmó.

Bedano consideró que el aporte no representaba una carga significativa para quienes utilizaban el servicio de telefonía móvil. “Nadie sentía agobio, nadie que usara un teléfono móvil sentía agobio por abonar allí incluido ese 1% destinado a esto”, señaló.

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Consultada sobre por qué el financiamiento del deporte continúa siendo un problema que atraviesa distintos gobiernos, Bedano planteó que las federaciones deportivas y las organizaciones territoriales deben involucrarse en la búsqueda de soluciones. “Creo que es fundamental el rol que cumple, que se cumple en el territorio”, expresó.

La exdiputada recordó que la ley de 2008 se construyó a partir del trabajo conjunto con las federaciones de cada disciplina. “Federación por federación, quienes éramos los diputados impulsores de esta ley, nos reunimos con cada una de las federaciones y cada una de las federaciones comunicó este proyecto, consiguió los avales y así surgió la aprobación”, explicó.

Una propuesta colectiva

Bedano sostuvo que las organizaciones deportivas pueden impulsar nuevas herramientas mediante un trabajo articulado y con propuestas fundamentadas. “En una organización importante, tranquila, con un discurso plenamente fundamentado, con los periodistas deportivos acompañando, moderando, me parece que es posible volver a encontrar otro instrumento parecido, igual, alegado a lo que es hoy”, afirmó.

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Finalmente, remarcó que el debate sobre el financiamiento no debería depender únicamente de las decisiones de quienes ocupan los cargos más altos. “Tampoco esperemos siempre que quien ocupa el cargo más alto se ocupe de mirar hacia abajo, porque a veces no mira hacia abajo”, concluyó.