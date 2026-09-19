Un nuevo mapa de CABA permite evitar las calles con más plátanos

Para muchos porteños, la llegada de la primavera no sólo significa días más largos y temperaturas agradables. También inaugura la temporada de alergia con sus molestos estornudos, picazón en los ojos, congestión y otras molestias.

Uno uno de los responsables más conocidos es el plátano, un clásico del arbolado de Buenos Aires. Ahora, una herramienta digital permite saber dónde se concentran estos árboles y hasta elegir recorridos para tratar de evitarlos.

Se trata del Mapa de Plátanos de CABA, elaborado por Luciana Staiano, de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La herramienta georreferencia los ejemplares distribuidos por las calles porteñas y permite identificar rápidamente las cuadras donde existe mayor concentración.

Fue confeccionado a partir de los datos del relevamiento de Arbolado Público Lineal 2017-2018 realizado y digitalizado por el Gobierno porteño. Por eso, sus propios responsables advierten que puede haber cambios respecto de la situación actual. Aun así, ofrece una radiografía detallada de la distribución de una de las especies más características de Buenos Aires.

Su utilización es sencilla: las cuadras aparecen diferenciadas según la cantidad de ejemplares. Las de menor presencia tienen hasta tres plátanos; un segundo nivel reúne aquellas con entre cuatro y seis; y la categoría más intensa identifica las que poseen siete o más árboles.

La distribución está lejos de ser homogénea. Palermo, Flores, Villa del Parque y Villa Santa Rita aparecen entre las zonas con fuerte presencia.

También existen importantes concentraciones en sectores de Villa Urquiza y Saavedra. En cambio, hacia el sur porteño, barrios como Villa Lugano, Nueva Pompeya y Villa Soldati registran muchos menos ejemplares.

Útil. La utilidad del mapa aumenta en esta época. Durante la primavera los plátanos liberan grandes cantidades de polen, cuyos diminutos granos pueden permanecer suspendidos en el aire. En personas sensibles pueden desencadenar estornudos, picazón de nariz, garganta y ojos y, en algunos casos, agravar síntomas respiratorios como los del asma.