El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones meteorológicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverán a ser inestables durante el fin de semana previo a la primavera. Después de los últimos días en los que prevalecieron el Sol y temperaturas agrdables, el domingo regresarán las tormentas.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN emitió una alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país debido a las precipitaciones previstas para el receso semanal. Por otro lado, a pesar de que también están pronosticadas en CABA, no hay alerta por el temporal.

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Cómo estará el clima el fin de semana en CABA y el AMBA

El pronóstico oficial detalla que durante el sábado, el cielo permanecerá con nubosidad en aumento pero sin probabilidad de lluvias durante gran parte del día, tanto en CABA como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La temperatura máxima alcanzará los 24°C en horas de la tarde, lo que generará un ambiente agradable pese a la presencia de cobertura nubosa.

Sin embargo, el SMN emitió una alerta amarilla en la provincia bonaerense para el domingo 20. El avance del sistema frontal provocará el desarrollo de lluvias y tormentas con probabilidades de hasta el 40% que podrían incluir la eventual caída de granizo y ráfagas fuertes de 59 km/h en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El estado del tiempo y las alertas vigentes para el resto del país

A nivel nacional, el escenario meteorológico se presenta variado pero con fenómenos de intensidad sobre el norte, oeste y sur de la Argentina. La alerta por tormentas del domingo no solo rige en PBA, sino también en el sur de Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

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El organismo también mantiene vigente una alerta por tormentas fuertes que abarca a las provincias del noreste argentino, donde se esperan jornadas consecutivas de inestabilidad y valores de humedad superiores al 90%.

En la zona cordillerana de las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén también se activó una alerta amarilla por nevadas, mientras que sobre la Patagonia rigen avisos meteorológicos por lluvias que afectarán a las provincias de Chubut y Santa Cruz.

JSM