El Área Metropolitana de Buenos Aires transitará este viernes 18 de septiembre un ambiente agradable y primavera incipiente, consolidando el ascenso de las marcas térmicas registrado en los últimos días.

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se contemplan precipitaciones en el territorio porteño, por lo que las condiciones se mantendrán estables desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la noche.

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Este aumento en las marcas máximas dejará una tarde de tiempo agradable, ideal para actividades al aire libre previo al inicio del fin de semana. El cielo presentará una cobertura nubosa variable durante todo el día, alternando entre pasajes algo nublados y momentos de cielo parcialmente cubierto.

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Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se anticipa una temperatura mínima proyectada en 12°C durante las primeras horas de la jornada, acompañada por la presencia de neblinas matinales dispersas. Con el transcurrir del día, la rotación de los vientos hacia el sector norte y noreste impulsará el ascenso térmico de forma progresiva.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, el termómetro alcanzará la marca máxima de 23°C, posicionándose como la temperatura más elevada registrable en la presente semana.

Clima viernes 18 de septiembre

La humedad promedio se sostendrá en valores moderados, mientras que la velocidad del viento oscilará en un rango calmo a moderado entre los 7 y 12 km/h. Durante la noche, el ambiente se tornará ligeramente fresco, descendiendo el registro hacia un promedio de 16°C con nubosidad en paulatino aumento.

Alertas meteorológicas este 18 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

En el mapa nacional de riesgos, el organismo meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del noreste argentino, alcanzando principalmente a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. En esa región se pronostican fenómenos localmente fuertes con ráfagas, abundante caída de agua en breves lapsos y eventual caída de granizo.

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En contraposición, la región central del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, no registra avisos ni alertas de nivel de peligro. Hacia el fin de semana, las proyecciones oficiales marcan el sostenimiento de valores agradables en la zona metropolitana, con un sábado 19 de cielo parcialmente nublado, mínimas alrededor de los 14°C y máximas estimadas en 18°C.

Para el domingo 20, el ambiente continuará en un rango templado con marcas entre los 12°C y 24°C, aunque se prevé un paulatino incremento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche, que abrirá la puerta a la probabilidad de precipitaciones aisladas en la antesala del inicio de semana.