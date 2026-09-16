El invierno se despedirá con calor en el norte y tormentas en el AMBA: cómo arrancará la primavera

El último pulso de aire polar de la temporada provocó heladas generalizadas y marcas bajo cero en el centro y norte de Argentina durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, pero este escenario invernal se disipará de forma abrupta antes del fin de semana.

Según un informe publicado por Meteored, el desplazamiento de un sistema de alta presión permitirá el rápido retorno de vientos del sector nor-noreste, lo que impulsará un marcado ascenso térmico en gran parte del territorio nacional en la antesala del cambio de estación.

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La franja central del país sintió con dureza el reciente ingreso de aire frío, registrándose marcas inferiores a los 0 °C en la región pampeana. La ciudad bonaerense de Tandil se posicionó como el punto más frío de la zona central, alcanzando una temperatura extrema de -6,8 °C, mientras que en la mayor parte de la mitad norte argentina los valores matutinos se ubicaron por debajo de los 10 °C.

No obstante, esta masa de aire helado tendrá una duración sumamente fugaz en comparación con los prolongados períodos de frío registrados en los meses anteriores. A partir del jueves 17, la rotación del viento hacia el norte comenzará a inyectar humedad y aire cálido, dando inicio a un recorrido térmico ascendente que abarcará tanto al centro como al norte del país.

Anticipan abruptos cambios en transición a la primavera

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que venía de una máxima cercana a los 15 °C, trepará rápidamente a los 23 °C, mientras que en ciudades como Rosario y Santa Rosa el salto térmico irá de los 20 °C a los 27 °C en apenas 24 horas. Por su parte, la provincia de Córdoba registrará un incremento desde los 22 °C hasta los 27 °C, con condiciones de buen tiempo y nubosidad parcial.

Se esperan lluvias para cerrar el invierno

Conforme al modelo de predicción ECMWF, la provincia de Formosa afrontará precipitaciones y tormentas de variada intensidad, con núcleos localmente intensos capaces de generar acumulados superiores a los 50 mm en una sola jornada. Cuadros de lluvias más aisladas afectarán también al norte de Chaco, Misiones y el norte de Corrientes.

Las condiciones severas en el Norte se acentuarán durante el sábado 19, cuando se esperan tormentas fuertes en Formosa y Misiones que podrían dejar registros de entre 50 y 100 mm de agua caída.

Hacia el domingo 20, el extremo norte experimentará un pico de calor sofocante antes de la llegada del alivio, con termómetros que marcarán máximas de más de 30°C en zonas del este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

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El domingo marcará el quiebre definitivo del tiempo en la franja central del país. Aunque la jornada comenzará con un ambiente cálido a caluroso —con valores de 25 a 33 °C previstos para la tarde—, el avance constante de un frente frío proveniente del norte de la Patagonia desatará lluvias y tormentas aisladas desde las primeras horas sobre La Pampa, el este de Mendoza, el sur de San Luis y el sudoeste bonaerense.

Entre la tarde y la noche del domingo, la masa de aire frío se desplazará con celeridad sobre el resto de la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, Córdoba y el sur del Litoral. Este fenómeno meteorológico provocará un abrupto desplome de los valores térmicos, acompañado por ráfagas y un progresivo deterioro en las condiciones del tiempo para despedir al invierno.

La primavera iniciará oficialmente el lunes 21 bajo la influencia de fuertes vientos del sector sur. La jornada de festejos estará dominada por un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en amplias provincias centrales y del norte, sin descartar la presencia de algunas precipitaciones aisladas en la costa atlántica bonaerense y el extremo norte del país.