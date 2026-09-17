Tras la purga de empleados en Olivos, Milei atacó nuevamente a la prensa: "Después se quejan cuando les digo mierdas humanas"

La investidura presidencial parece desdibujarse cada vez más ante la furia digital. Sin un contexto previo, sin una noticia específica que funcionara como disparador y a través de sus redes sociales, Javier Milei volvió a cruzar un límite en su conflictiva relación con la prensa. El repentino exabrupto expuso a un mandatario que, acorralado por las tensiones puertas adentro de su propia residencia, recurre al insulto visceral de forma impredecible, dejando a la vista un nivel de exasperación que sorprende incluso a los analistas más experimentados de la política nacional.

La última descarga llegó en letras mayúsculas y sin ningún tipo de filtro. "Periodistas de mierdas, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo", disparó el jefe de Estado en su cuenta de X. La agresión, que apareció flotando en el vacío virtual, corona una semana de furia donde ya había tildado de "imbéciles", "analfabetos numéricos" e "idiotas útiles" a los comunicadores que objetan su rumbo económico, además de dedicarle una brutal descalificación escatológica al conductor Marcelo Bonelli.

El nuevo posteo de Milei contra la prensa

Pero el clima de ebullición no se limita a los impulsos en el teléfono celular del Presidente. Las puertas adentro de la Quinta de Olivos arden al ritmo de una purga extrema que terminó con el despido súbito de 12 trabajadores. Empleados de mantenimiento, limpieza, seguridad y cocina fueron apartados de sus cargos en una maniobra que el periodista Manu Jove advirtió como el resultado de una situación "bastante grave", desligándola de la versión preliminar que apuntaba a una simple filtración de datos de gestión.

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El hermetismo oficial no hizo más que alimentar el desconcierto sobre lo que verdaderamente detonó la guillotina en la residencia. Mientras desde el Ejecutivo dejaron trascender que el enojo presidencial respondía a la fuga de información sobre la intimidad diaria de Olivos, los pasillos se llenaron de rumores mucho más oscuros. Entre los desencadenantes figuran desde el supuesto uso no autorizado de alimentos e insumos por parte del personal, hasta un episodio dramático que involucraría la presunta intoxicación de uno de los perros del mandatario.

Un posteo de Manu Jove de más temprano

Frente al avance de los despidos, los gremios estatales salieron al cruce. Daniel Catalano, titular de ATE Capital, denunció que los trabajadores se presentaron a su turno habitual y fueron echados en la puerta sin recibir un solo motivo, prometiendo dar pelea ante la decisión. En la misma sintonía, la delegada de ATE Presidencia, Melisa Abate, confirmó que la intención de la Casa Rosada es desafectar paulatinamente a todo el personal civil, disolviendo de un plumazo la Administración General del predio.

Para intentar darle un marco institucional a la limpieza de personal, el Gobierno emitió un comunicado donde esquivó el conflicto de las filtraciones y anunció que, en un plazo máximo de 60 días, la Casa Militar asumirá el control total de la seguridad en la residencia. La justificación formal del Ejecutivo apuntó a la necesidad de elevar los estándares de protección debido a una supuesta "escalada de la inseguridad a nivel global", sumando además que preparan el predio para el ingreso de operarios externos de cara a una futura visita del papa León XIV.

PERFIL expuso en la Comisión de Libertad de Expresión sobre los ataques y restricciones del Gobierno contra la prensa

El aula como trinchera y la cruzada contra los medios

Esta dinámica de hostilidad constante encuentra su correlato perfecto en las apariciones públicas del líder libertario. Semanas atrás, Milei transformó una charla sobre Inteligencia Artificial para alumnos secundarios de la sede Yatay del colegio ORT en un mitin político a puertas cerradas. Bajo un operativo de seguridad extremo que incluyó la clausura de la estación de subte Río de Janeiro, el Presidente impuso una condición innegociable: bloquear las cámaras y mantener lejos a los adultos para poder despacharse a gusto contra la dirigencia opositora frente a los adolescentes.

Durante esos cuarenta minutos, el jefe de Estado mezcló su habitual lectura mística de la economía con su cruzada personal contra la prensa. Tras citar al rebe de Lubavitch y asegurar que su verdadera misión desde la Casa Rosada es aplicar medidas justas bajo la óptica del creador para "traer el paraíso a la Tierra", Milei sugirió que a los periodistas les vendría bien aprender lecciones sobre la propiedad privada. Cuando un grupo de alumnos respondió a la provocación con silbidos y abucheos hacia los medios de comunicación, el mandatario redobló la apuesta y los arengó para que festejaran más fuerte.

Las piezas de este complejo rompecabezas institucional muestran un panorama de altísima sensibilidad. Entre los posteos violentos e inconexos en redes sociales, la militarización de la residencia presidencial tras sospechas de traición interna y las arengas contra la prensa en patios escolares, la figura presidencial navega un mar de confrontación permanente. Lo que comenzó como un estilo político disruptivo durante la campaña, hoy se traduce en reacciones imprevisibles que marcan el pulso de un Gobierno donde el conflicto parece ser la única norma.

TC