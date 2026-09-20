Un diluvio azotó al AMBA y a varias provincias en el cierre del invierno, con fuertes lluvias y ráfagas de viento

Un intempestivo diluvio azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a diversas provincias durante la tarde de este domingo 20 de septiembre, marcando el cierre del invierno con abundante caída de agua en cortos períodos. Tras un sábado de clima agradable y sol, la llegada de un frente frío desde el sudoeste provocó un brusco deterioro de las condiciones meteorológicas.

Las primeras precipitaciones de la jornada comenzaron a hacerse sentir pasadas las 14:00 horas en la franja central del país, ganando fuerza con el transcurso de la tarde. La masa de aire cálido que predominaba en la región fue desplazada rápidamente por la irrupción frontal, lo que impulsó el desarrollo de celdas de tormenta de variada intensidad.

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De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, marcas que pudieron ser superadas de forma puntual en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno estuvo acompañado por fuerte actividad eléctrica y ocasionales episodios de caída de granizo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distritos bonaerenses circundantes, la visibilidad sufrió marcadas reducciones debido a la fuerza de la lluvia torrencial y al incremento del viento. Las ráfagas alcanzaron velocidades considerables, registrándose picos intensos que llegaron a superar los 80 y 100 kilómetros por hora.

El organismo meteorológico debió actualizar sus avisos al mediodía y elevar la categoría a alerta naranja por tormentas, una medida que incluyó al centro, norte y noreste bonaerense, así como a sectores del sur de Santa Fe, centro-oeste de Entre Ríos y el sureste de Córdoba.

Las primeras precipitaciones de la jornada comenzaron a hacerse sentir pasadas las 14:00 horas ​

El fenómeno meteorológico no se limitó únicamente a la zona metropolitana. La inestabilidad de la jornada se extendió por la región pampeana y el sur del Litoral, abarcando franjas de San Luis, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, donde las precipitaciones severas generaron acumulación de agua.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 25°C antes del inicio de las tormentas, lo que actuó como un factor dinamizador para la violencia del cambio de tiempo. El choque térmico facilitó que la masa inestable descargara una gran cantidad de milímetros de lluvia en breves intervalos.

Las autoridades de protección civil recomendaron a los ciudadanos evitar la circulación innecesaria durante los momentos de mayor descarga pluvial, además de mantener limpios los desagües y asegurar objetos que pudieran ser arrastrados por las corrientes de agua o el viento.

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Hacia la noche de este domingo, las probabilidades de precipitaciones se mantendráb entre el 40% y el 70%, aunque con una tendencia a la disminución paulatina del volumen de agua descargada hacia la madrugada del lunes.

El pronóstico del SMN señala que el ingreso definitivo de la masa fría provocará una notable baja de las marcas térmicas a partir del lunes 21 de septiembre, día en el que se esperan mínimas cercanas a los 12°C y la rotación del viento hacia el sector sudoeste.