La agenda del Gobierno para esta semana: Milei en Nueva York y las actividades de sus ministros

El Gobierno tendrá una semana marcada por la agenda internacional de Javier Milei y una serie de reuniones y actividades de sus principales funcionarios. El Presidente permanecerá en Nueva York de martes a jueves para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá encuentros con gobernadores y participará de actividades oficiales, mientras que otros integrantes del Gabinete tendrán exposiciones y reuniones durante la semana.

Milei en Nueva York y la agenda de Santilli

Milei desarrollará entre martes y jueves su agenda de trabajo en Nueva York, en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En Buenos Aires, Santilli tendrá este lunes a las 14:30 una exposición en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el Palacio Libertad.

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El martes por la mañana, el jefe de Gabinete se reunirá en Casa Rosada con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Ese mismo día, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa y a las 13 se realizará una reunión de la Mesa Política.

El jueves por la mañana, Santilli volverá a recibir a un gobernador en Casa Rosada. En este caso será Leandro Zdero, de Chaco.

Las actividades de Justicia, Salud y Seguridad

La agenda de otros funcionarios comenzará este lunes al mediodía. A las 12, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Por la tarde, a las 17, el ministro de Salud, Mario Lugones, expondrá en el Congreso Internacional de Control Gubernamental organizado por la SIGEN.

El miércoles, Mahiques participará a las 14:30 de la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, que se realizará en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

La actividad oficial continuará el viernes a las 9:30, cuando la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participe de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

El encuentro se realizará en la sede de la cartera nacional y contará también con la participación del director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, y del subdirector, Ignacio Cabello.

LB/AF