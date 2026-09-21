"Un disparate jurídico": los empleados de Fate no aceptaron el desalojo del inmueble ordenado por la Justicia

Los empleados de FATE rechazaron la orden de desalojo que dio la Justicia y Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), afirmó que están frente a “un disparate jurídico”.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que este lunes 21 de septiembre, organizaciones políticas y sociales se concentrarán en la puerta de la fábrica para darle su apoyo a los trabajadores y decirle “no al desalojo en Fate y apoyar la lucha contra el cierre ilegal”, anunciado por la sala 2 de la Cámara de Apelaciones.

Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA)

El viernes pasado, en una conferencia de prensa dada desde UTNA, en la planta de San Fernando, Crespo remarcó que “el desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo”.

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Según lo expresado por el gremialista, el sindicato pondrá a disposición todos los recursos necesarios “para que no se lleve adelante esta decisión. Desde el 18 de febrero estamos peleando contra un lockout patronal ofensivo”.

También denunciaron que la compañía fue la que “generó el conflicto de forma totalmente ilegal”, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y “sin cumplir con los acuerdos de no despidos”.

Y cerraron su mensaje con un pedido: “Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra”.

Protesta Fate

Fate: cómo fue la orden de desalojo de la Justicia

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro aceptó el recurso presentado por los propietarios de Fate, ordenando la restitución del inmueble que se encuentra en Virreyes, partido de San Fernando.

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Este predio se encuentra tomado por los empleados desde febrero, tras conocerse la decisión de la compañía de terminar con sus operaciones.

El Tribunal basó su decisión en el vencimiento definitivo de los plazos de conciliación obligatoria sin que se consiguieran avances que permitieran resolver el conflicto.

HM/DCQ