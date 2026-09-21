Encuesta: crece el malestar por la economía pero Javier Milei mantiene su respaldo electoral

La economía sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación para los argentinos. Una encuesta de Proyección Consultores muestra que el 53% señala a los bajos ingresos personales y familiares como uno de los problemas que más le preocupan actualmente.

La percepción sobre la situación económica también presenta números negativos. El 70,1% afirma que su situación económica familiar empeoró durante los últimos meses, mientras que apenas el 5,8% considera que mejoró. De cara al futuro, el 61% cree que su situación familiar estará peor dentro de seis meses, frente a un 21,7% que espera una mejora.

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Cuando la pregunta se refiere a la situación económica del conjunto de los argentinos, la evaluación es todavía más negativa. El 72,8% sostiene que empeoró, mientras que el 27,2% considera que mejoró. Además, el 63,1% cree que la situación económica de los argentinos estará peor dentro de seis meses.

El panorama queda reflejado en el Índice de Perspectiva Económica (IPE), que en septiembre se ubicó en 2,07 puntos, dentro de la zona de estancamiento definida por la consultora. El indicador había sido de 2,09 en agosto.

La percepción sobre el Gobierno

La encuesta también registra una evaluación crítica de las políticas del Gobierno nacional. El 61,6% considera que tuvieron un impacto negativo en su situación personal o familiar, mientras que el 33,2% señala un impacto positivo.

En cuanto a la capacidad de gestión, el 51,4% cree que el Gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolver los problemas del país, frente al 42,9% que le atribuye mucha o alguna capacidad.



Una encuesta muestra un cambio en la intención de voto para las elecciones 202

La percepción sobre el rumbo del país también es mayoritariamente negativa: el 54,8% considera que las decisiones del Gobierno llevan al país por un rumbo equivocado, mientras que el 37,2% lo considera correcto.

A esto se suma que el 63,3% considera que Argentina atraviesa una crisis económica. El 27,1% habla de dificultades económicas, pero no de una crisis, y el 9,6% considera que la situación es normal o estable.

Sin embargo, cuando se consulta quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación económica, el 40,7% señala al Gobierno actual, frente al 29,2% que menciona a un dirigente o espacio opositor.

Milei y LLA mantienen el respaldo electoral

Pese a los indicadores económicos y a la evaluación crítica de algunos aspectos de la gestión, La Libertad Avanza conserva el primer lugar en intención de voto.

Ante la pregunta sobre a qué espacio elegiría si hoy hubiera elecciones nacionales, el 35% se inclina por La Libertad Avanza, mientras que Fuerza Patria reúne el 31,9%. El resto se distribuye entre otros espacios, votos en blanco o impugnados y quienes todavía no saben a quién votar.

En una elección presidencial por candidatos, Javier Milei obtiene el 36,9%, seguido por Axel Kicillof con el 32%.

El escenario se vuelve más ajustado ante un eventual balotaje: Milei alcanza el 40,8% y Kicillof el 40,2%. El 13,4% optaría por el voto en blanco o impugnaría y el 5,6% no sabe qué haría.

Otro dato del estudio aparece entre quienes ya votaron a La Libertad Avanza. El IPE de ese segmento llega a 2,84 puntos, dentro de la zona de optimismo, muy por encima del promedio nacional de 2,07. En el Índice de Confianza Pública, los votantes de LLA también presentan un registro considerablemente superior al promedio: 3,07 puntos frente a 2,06.

El Índice de Confianza Pública general, por su parte, pasó de 2,04 en agosto a 2,06 en septiembre, y permanece dentro de la categoría de confianza moderada establecida por Proyección.

Ficha técnica: estudio de opinión pública nacional realizado entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026. Universo: mayores de 16 años residentes en la República Argentina. Técnica CAWI, con reclutamiento online mediante puntos muestrales geolocalizados. Muestra ajustada por sexo, edad, nivel educativo, regiones y voto anterior. Casos efectivos: 1.354. Margen de error: 2,66%. Nivel de confianza: 95%.