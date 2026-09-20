De Loredo con Nicolás gana Capital, acumula poder en la UCR y acelera la discusión por 2027

La interna de la UCR de Córdoba tuvo este domingo su principal capítulo electoral en la Capital, donde Miguel Nicolás, referente de Generación X y aliado de Rodrigo de Loredo, se impuso sobre el mestrista Pablo Farías y recuperó para el sector deloredista el control del Comité Capital.

El resultado le permite a De Loredo sumar una estructura territorial clave a una conducción provincial que ya quedó en manos del actual jefe del bloque UCR en la Unicameral, Matías “el Ruso” Gvozdenovich. En pocos días, el referente parlamentario será proclamado nuevo presidente del Comité Provincia.

Mientras la disputa por el Comité Provincia se resolvió finalmente en los escritorios partidarios y en la Justicia Electoral, la UCR fue a las urnas este domingo en distritos clave como Capital y Colón. Y la elección capitalina terminó funcionando como la principal señal política de la jornada: Generación X logró una diferencia del 60% contra 40%, según los números difundidos por el sector, con unos 8.000 votantes —un 11%— sobre un padrón de 68 mil afiliados.

De Loredo celebró el resultado y lo presentó como una victoria política de alcance mayor. En su lectura, Generación X se impuso en 12 de las 14 seccionales de la ciudad, aunque en la 11 existía atribuciones cruzadas entre los dos espacios. “Enorme victoria en las primarias de nuestra organización política. Ganamos en 12 de 14 seccionales, movilizando hasta el último barrio de esta gigante y populosa ciudad”, escribió el dirigente.

En su lectura de acupuntura política, el deloredismo ratificó su dominio en la seccional 4ª, identificada como la cuna histórica de Marea Radical. Allí confluyen referencias como el propio De Loredo, Oscar Aguad y Elisa Caffaratti. Generación X se impuso allí con el 75% de los votos, según los datos del espacio.

El dato territorial que más entusiasmó a los aliados de Generación X fue cuando se puso la lupa sobre la seccional 12, vinculada históricamente al mestrismo. El triunfo de la alianza de De Loredo en ese territorio fue leído por sus dirigentes como otro golpe al armado de Ramón Mestre.

En la lógica quirúrgica con la que los radicales procesan las internas, no sólo importa quién gana la ciudad: también quién logra quedarse con las principales “manzanas” políticas de su adversario.

La guerra de los carpetazos sigue al rojo vivo y abona un martes de máxima tensión

Mapa de poder

Con este resultado, el mapa de poder partidario empieza a tomar una forma definida. El Comité Provincia quedará en manos de Gvozdenovich; el Comité Capital será conducido por Nicolás; y el espacio de De Loredo tendrá, además, una mayoría propia en el Congreso partidario.

Hay voces que afirman que el deloredismo alcanzaría los dos tercios en el máximo órgano partidario, una cifra que permitiría al sector oficialista avanzar con amplio margen sobre las decisiones estratégicas en cuanto a la política de alianzas en 2027.

Más allá del festejo por haber ganado Capital, el núcleo de poder en la UCR con tonada, alineado detrás de De Loredo, celebró haber cumplido el objetivo político de máxima. Con el peso de mayoría que tendrán dentro del nuevo Congreso, no habrá ningún margen para que se repita el escenario de 2025, con Mestre condicionando la estrategia electoral del año próximo.

De este modo, con el control de la estructura partidaria provincial, el resultado de Capital y el despliegue territorial alineado, el sector de De Loredo busca llegar a la discusión de 2027 desde una posición de fuerza ante los potenciales socios de un frente no peronista para competirle al PJ por el poder provincial.

“El peronismo no nos pudo invadir, ni poner obstáculos en la búsqueda de liderar una gran alianza opositora que termine con 30 años de peronismo en Córdoba”, expresó esta noche De Loredo después del triunfo en Capital. “La plata no todo lo compra. La era de los perosaurios llega a su fin”, lanzó el exdiputado en su dura crítica dirigida al PJ que jugó a fondo en la interna radical.

De esta manera, el referente boina blanca exhibió en su definición el correr el eje de la interna partidaria hacia el escenario provincial. El propósito declarado es construir “una gran alianza opositora” para 2027, con la UCR como uno de los actores centrales. La nueva relación de fuerzas internas le da a De Loredo una herramienta adicional para esa negociación.

"Felicito a los presidentes de la provincia Matías Gvozdenovich, y de la Capital Miguel Nicolás, que junto con 170 intendentes, 20 legisladores, cientos de concejales, y miles de dirigentes y militantes conforman una maquinaria que se pone de pie para cambiar Córdoba. Tenemos ideas, propuestas transformadoras, un gran equipo y la convicción de que los cordobeses nos dicen que vayamos adelante", concluyó.

El peronismo cordobés, la pieza que varios quieren sumar al tablero de 2027

El bastión de Prunotto

Por su parte, la elección también dejó señales en el interior y un contrapunto importante en Colón. Allí, Luis Carrizo (Más Radicalismo) se impuso sobre Ezequiel Lemos, intendente de Río Ceballos y candidato de Generación X. En el total departamental, la lista opositora obtuvo 1.317 votos, el 60%, mientras que Generación X alcanzó 913 votos, el 40%.

El resultado tiene una carga política adicional porque Colón es un territorio donde la vicegobernadora Myrian Prunotto jugó fuerte. Más Radicalismo consiguió imponerse en localidades como Ascochinga, Colonia Vicente Agüero, El Manzano, Estación General Paz, Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Mi Granja, Salsipuedes y Unquillo.

En cambio, Generación X ganó en 10 localidades del departamento: Agua de Oro, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa, Jesús María, La Calera, La Puerta, Río Ceballos, Tinoco, Villa Allende y Villa Cerro Azul.

Asimismo, en Cruz del Eje, Lucas Quevedo, de Generación X, consiguió imponerse en una disputa en la que también había jugado fuerte el oficialismo provincial. “Le ganamos con el pibe Quevedo a Racchetti y a Prunotto, que apostaron ahí; no pudieron ganarnos”, celebró un dirigente radical con despliegue territorial.

Con la mira en 2027

La foto final del domingo, entonces, combina dos movimientos. En Capital, el deloredismo consiguió un triunfo territorial que refuerza su conducción política del radicalismo provincial. En Colón, en cambio, Más Radicalismo mostró que conserva capacidad de resistencia en un departamento estratégico.

No obstante, el dato político de mayor volumen queda concentrado en Capital. La victoria de Nicolás quedándose con el bastión mestrista, sumada a la conducción provincial de Gvozdenovich y al peso de mayoría en el Congreso partidario, consolida el esquema interno con el que De Loredo pretende encarar la próxima etapa rumbo al escenario electoral de 2027.