Primavera a pleno en Córdoba: 320 mil personas y un impacto económico de $42 mil millones

Las celebraciones por el Día de la Primavera movilizaron a unas 320 mil personas en distintos puntos de Córdoba durante el fin de semana y generaron un impacto económico superior a los $42 mil millones, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo.

La celebración tuvo su mayor concentración en destinos turísticos como Villa Carlos Paz, Potrero de Garay y Embalse, aunque el movimiento se extendió hacia localidades cercanas ante la ocupación plena de los alojamientos en algunos de los principales puntos de convocatoria.

En Potrero de Garay, más de 30 mil personas pasaron durante las distintas jornadas por la costa del Lago Los Molinos. Los primeros grupos de jóvenes comenzaron a llegar el viernes y permanecieron durante el fin de semana para participar de los festejos.

La convocatoria llevó a la localidad a alcanzar el 100% de ocupación hotelera, al punto que algunos visitantes debieron ser derivados hacia alojamientos de localidades cercanas.

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El intendente de Potrero de Garay Gerardo Martínez, destacó el impacto que tuvo el movimiento en comerciantes, cabañeros, gastronómicos y otros prestadores turísticos de la localidad.

“También nos pone muy contentos porque sabemos que hay comerciantes, cabañeros y familias que viven del turismo y que vienen atravesando una situación muy complicada, con poco movimiento y poco trabajo. Fechas como esta permiten recuperar parte de esa actividad y generar ingresos para muchas familias de Potrero”, señaló.

La localidad también desplegó un operativo preventivo y sanitario durante todo el fin de semana, con la participación de fuerzas de seguridad y organismos locales y provinciales.

Embalse también tuvo ocupación plena

En Embalse, la celebración reunió a unas 25 mil personas durante el sábado y el domingo. Según datos de la Municipalidad, alrededor de 15 mil personas asistieron al evento del sábado y otras 10 mil participaron durante el domingo.

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Los shows de Desakata2 y Cruzando El Charco estuvieron entre los principales atractivos de la celebración.

Al igual que Potrero de Garay, Embalse registró una ocupación hotelera del 100%, lo que generó también derivaciones hacia localidades cercanas y extendió el movimiento turístico por la región.

Más de 100 mil personas en Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, más de 100 mil personas se concentraron en la costanera y el Parque de Asistencia del Rally Mundial para participar de la Fiesta de la Primavera 2026.

Fiesta de la Primavera en Carlos Paz (Cadena 3)

La celebración, que volvió a presentarse como una propuesta sin alcohol, tuvo una programación con distintos escenarios y espacios. La actividad se distribuyó entre el escenario principal, el Circus Stage y la carpa de música electrónica Primavera Sunset Fest.

El predio también contó con un paseo gastronómico de food trucks, espacios deportivos, carpas de entretenimiento y distintas propuestas recreativas.

El intendente Esteban Avilés destacó la convocatoria y remarcó el carácter de “Primavera sin alcohol” como una de las características centrales de la celebración.

“Es una fiesta muy importante para la ciudad”, sostuvo el mandatario, quien señaló que el municipio busca ofrecer a los jóvenes un espacio seguro y con distintas alternativas desde su llegada hasta el final de la jornada.

En la ciudad, la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 65%, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo.

El movimiento turístico se extendió a otras localidades

El impacto de los festejos no quedó concentrado exclusivamente en las ciudades que organizaron los principales eventos. La ocupación plena en Embalse y Potrero de Garay obligó a derivar visitantes hacia localidades cercanas, mientras que el movimiento generado por la celebración se trasladó a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sostuvo que la convocatoria muestra la capacidad de la provincia para generar movimiento turístico a partir de grandes acontecimientos.

“El movimiento que generaron las celebraciones por el Día de la Primavera demuestra una vez más la capacidad que tiene Córdoba para convocar visitantes y generar actividad en todo el territorio provincial”, señaló.