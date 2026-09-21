Gabriel Rubinstein, el exviceministro de Economía de Alberto Fernández, cuestionó los objetivos fiscales del Presupuesto 2027: qué dijo

Gabriel Rubinstein puso en duda los objetivos fiscales proyectados en el Presupuesto 2027. El exviceministro de Economía aseguró que Argentina “tendría que tener cada vez más superávit, no cada vez menos”.

Gabriel Rubinstein y Sergio Massa

Rubinstein, quien fue el segundo bajo la conducción de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda, habló con la Agencia Noticias Argentinas (NA) sobre la “Ley de leyes” que mandó el Ejecutivo al Congreso.

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El exfuncionario reconoció que es “más realista” que la del actual año en cuanto a los presupuestos macroeconómicos de inflación, crecimiento y tipo de cambio; sin embargo, remarcó que esas estimaciones se concretarían “en un escenario favorable sin turbulencia cambiaria. Si la hubiera, las estimaciones cambiarían”.

Para luego sumar: “Se nota cierto optimismo recaudatorio, ligado a cierto optimismo de la actividad económica y a una cierta reversión de la informalidad”.

Alberto Fernández

El cuestionamiento de Gabriel Rubinstein

Según el exfuncionario de Alberto Fernández, uno de los puntos negativos es el recorte en gastos, especialmente los que están relacionados a la Ley de Financiamiento Universitario y Discapacidad.

También señaló que la meta pactada en el rubro fiscal es otro de los temas cuestionables. “El Presupuesto implica que cada vez el superávit fiscal primario va bajando”, indicó, explicando que se pasó de 1,6% a 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Para luego añadir: “Uno puede entender que la lógica detrás de esto está en las grandes dificultades que hay en subir la recaudación -especialmente cuando bajan algunos impuestos-, la dificultad de la informalidad, la actividad económica que viene lánguida -sobre todo los sectores que generan más empleo- y la dificultad de seguir bajando el gasto”.

Rubinstein cerró la charla indicando: “Hay que ver si se logra el 1,3%. Argentina tendría que tener cada vez más superávit, no cada vez menos, porque la cuenta de intereses cada vez va a ser más alta”.

HM