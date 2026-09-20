Patricia Bullrich cuestionó al Gobierno por la ley de discapacidad: “Fue una provocación”

Patricia Bullrich cuestionó el manejo del Gobierno sobre el proyecto vinculado con la discapacidad y consideró que su inclusión en el Presupuesto representa una “provocación” para el oficialismo. La senadora sostuvo que el tema ya había generado un conflicto político el año pasado y que, pese a eso, volvió a aparecer en el proyecto.

En una entrevista con LN+, Bullrich explicó que su preocupación está vinculada con la necesidad de que el Gobierno pueda conseguir los consensos necesarios para aprobar sus iniciativas en el Congreso. En ese sentido, planteó que insistir con una medida que ya había generado dificultades puede terminar obligando al Ejecutivo a vetarla.

Bullrich apuntó contra Santilli por sus dichos

Durante la entrevista, Bullrich también cuestionó las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre la información que había recibido la Mesa Política acerca del Presupuesto. “Lo que dijo Santilli es mentira”, afirmó la senadora. Según explicó, tanto ella como Martín Menem desconocían los detalles vinculados con discapacidad que finalmente fueron incluidos en el proyecto y se enteraron de esos puntos cuando el Presupuesto ya había sido enviado.

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Bullrich sostuvo que en la reunión de la Mesa Política en la que participó se habían tratado las pautas generales del Presupuesto, como las proyecciones de crecimiento y de inflación, pero que no se había hablado específicamente del capítulo de discapacidad. “Lo voy a discutir con Santilli, porque no vale decir una cosa que no es”, sostuvo.

La senadora también recordó que había advertido previamente que el proyecto tendría dificultades para avanzar en el Congreso. “Yo avisé que discapacidad no iba a pasar”, afirmó Bullrich al recordar lo ocurrido durante el tratamiento del Presupuesto anterior. Según explicó, en aquella oportunidad ya había planteado que insistir con la iniciativa podía generar un nuevo conflicto.

Para la senadora, el Gobierno debería diferenciar aquellos aspectos del Presupuesto que considera centrales de otros temas que podrían ser abordados mediante distintas herramientas. En ese punto, defendió mantener el superávit fiscal como uno de los principios que el oficialismo no debería modificar.

Bullrich también sostuvo que existen alternativas para atender las necesidades de las personas con discapacidad y cuestionó que se haya elegido nuevamente una vía que, según su interpretación, podía generar un enfrentamiento político.

“¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?”, planteó Bullrich

La senadora insistió en que el Gobierno debería evitar conflictos que puedan anticiparse y buscar acuerdos antes de enviar determinados proyectos al Congreso. “¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?”, planteó durante la entrevista. Bullrich hizo referencia a los antecedentes del proyecto de discapacidad y al rechazo que había recibido anteriormente en el Congreso.

Su planteo, explicó, no implica cuestionar el objetivo de atender a las personas con discapacidad, sino la estrategia elegida para hacerlo. “Tenemos que arreglar el problema de la mejor manera posible”, sostuvo, aunque remarcó que debe mantenerse el principio del superávit fiscal.

LB/AF