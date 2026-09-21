"Stable Genius Act": el proyecto de un congresista de EE.UU. para exigir exámenes médicos a los candidatos presidenciales

Mientras en los pasillos del Congreso argentino se negocia la incorporación de controles psicofísicos para los candidatos presidenciales, un antecedente de Estados Unidos que involucra a Donald Trump vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la dinámica política y el marco jurídico que la respalda.

En 2018, el congresista demócrata Brendan Boyle presentó un proyecto para obligar a los candidatos a la Casa Blanca a realizarse un examen médico y entregar sus resultados antes de la elección. La iniciativa fue bautizada Stable Genius Act y surgió luego de que Trump respondiera a la publicación de un libro que cuestionaba su estabilidad mental y se definiera públicamente como un “genio muy estable” (“a very stable genius”, en inglés). Boyle, representante demócrata por Pensilvania todavía en el cargo, presentó el proyecto el 9 de enero de 2018, apenas tres días después de aquel mensaje.

Si bien nunca llegó a convertirse en ley, la iniciativa del entonces congresista (actual miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes) planteó una discusión sobre qué información médica deben conocer los votantes antes de elegir al presidente de la primera potencia militar, en un contexto de creciente discusión sobre la salud y aptitud de Trump para ejercer el cargo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

LLA rechazó separar Ficha Limpia y la Reforma Electoral sigue sin acuerdo en el Senado

El antecedente reaparece en el marco del debate por Ficha Limpia en el Congreso argentino, donde oficialismo y oposición negocian la posibilidad de incorporar un examen psicofísico para los candidatos presidenciales. La discusión retoma además un cruce que tuvo lugar hace tres años entre Sergio Massa y Javier Milei, cuando el entonces candidato de Unión por la Patria planteó el tema durante el debate previo al balotaje. A partir de aquella discusión también llegaron planteos a la Justicia Electoral y, posteriormente, derivó también en la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca establecer que los presidenciables se realicen tests psicofísicos.

Trump, el “genio estable” y el proyecto de Boyle

El origen del proyecto, identificado como H.R. 4742, estuvo en la discusión que había tomado fuerza en Washington después de la publicación de “Fuego y furia: En las entrañas de la Casa Blanca de Trump”, el libro del cronista Michael Wolff. El 6 de enero de 2018, el entonces presidente respondió a las versiones desde sus redes sociales, reivindicando su “estabilidad mental” y concluyendo que no solo era “muy inteligente” sino “un genio muy estable”. Tres días después, Boyle anunció su iniciativa partiendo de la frase del presidente.

En 2018, Donald Trump respondió a las declaraciones sobre su supuesta "inestabilidad mental", lo que motivó la presentación del proyecto de ley posterior por parte del legislador demócrata.

El proyecto proponía modificar la legislación electoral federal para que el comité de campaña de cada candidato presidencial presentara ante la autoridad electoral una certificación de que el postulante había sido sometido a un examen médico, entregando también sus resultados. Proponía que el examen fuera realizado por una oficina médica bajo jurisdicción del secretario de la Marina y la documentación presentada dentro de los 21 días posteriores a la nominación partidaria. Según Boyle, los estadounidenses tenían derecho a conocer si quien aspiraba a la Presidencia contaba con la aptitud física y mental necesaria para ejercer el cargo.

La iniciativa, que buscaba “informar” a los votantes antes de tomar la decisión, iba más allá del caso puntual de Trump. Por un lado, no establecía un “test psicológico” ni creaba una autoridad encargada de declarar a un candidato mentalmente apto o no apto; sino que implicaba un “examen médico” y establecía que sus resultados debían ser entregados junto con la certificación de que el examen había sido realizado. Tampoco contemplaba que un resultado médico pudiera impedir automáticamente una candidatura.

El proyecto ingresó a la Cámara de Representantes bajo la nómina H.R. 4742 el 9 de enero de 2018 y fue girado ese mismo día a la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, donde quedó cajoneado en comisión y nunca llegó a ser discutido formalmente por la Cámara baja, en un momento de predominio republicano. Si bien desde la oficina del legislador demócrata destacaron que era “incierto” el futuro de la iniciativa, Boyle volvió a presentar un proyecto similar en 2019 que tampoco avanzó.

Donald Trump.

De Trump a Milei: el antecedente que vuelve a aparecer en Argentina

La discusión en torno al Stable Genius Act y los controles de idoneidad para los presidenciables resurgió en medio de la negociación entre el peronismo y La Libertad Avanza por la reforma electoral. Según supo PERFIL de fuentes de Unión por la Patria, el debate por Ficha Limpia abrió la posibilidad de incorporar controles psicofísicos, bajo la figura de “Ficha Sana”, como contrapeso a una iniciativa inicialmente centrada en la figura de Cristina Kirchner.

Pero a nivel local, el planteo tiene además un antecedente reciente en el debate presidencial de 2023.En ese entonces, Sergio Massa acusó a Javier Milei de haberse “negado” a hacerse un test psicológico y psiquiátrico, abriendo la discusión pública sobre el tema. Lo que Patricia Bullrich calificó entonces como una “chicana política” llegó incluso a la Justicia Electoral: la jueza María Servini señaló que no existía un requisito legal que obligara a los candidatos a realizarse un examen para postularse. El debate llegó luego al Congreso, cuando el legislador Ramiro Gutiérrez propuso incorporar al Código Electoral un “examen psicofísico” para los cargos de presidente y vicepresidente, una iniciativa que volvió a presentar en octubre de 2025 y sigue bajo discusión parlamentaria.

cp