EEUU alertó a sus ciudadanos en Medio Oriente por una posible “escalada imprevista”: crece la tensión con Irán antes de Iom Kippur

Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos en Medio Oriente ante el aumento de las tensiones en la región y a pocas horas de Iom Kipur, el Día del Perdón judío. El Departamento de Estado pidió reconsiderar los viajes y advirtió sobre posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los itinerarios.

La comunicación fue difundida después de los ataques de los hutíes de Yemen contra objetivos en Arabia Saudita. En paralelo, Irán volvió a trasladar sus condiciones para retomar las conversaciones con Washington. En ese contexto, el presidente Donald Trump regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca después de haber viajado a Camp David.

El Departamento de Estado describió el escenario regional como complejo y señaló que existe la posibilidad de una “escalada imprevista”. También recomendó a los estadounidenses evitar manifestaciones y concentraciones numerosas, prestar atención al entorno y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La advertencia no implicó una orden general de evacuación ni el cierre de las embajadas y consulados estadounidenses. Pero las autoridades recomendaron que los pasajeros consulten directamente con las aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos debido a la posibilidad de cambios en los vuelos.

En Irak, el aviso mencionó específicamente los aeropuertos internacionales de Bagdad, Erbil y Basora, además del Aeropuerto Internacional Jalal Talabani, en Sulaimaniya.

La Embajada de Estados Unidos en Israel también difundió una alerta similar. Otras misiones estadounidenses de la región adoptaron recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos ante el aumento de las tensiones.

Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita

La advertencia estadounidense llegó después de una nueva escalada entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, un grupo respaldado por Irán.

Los hutíes anunciaron ataques contra objetivos que calificaron como “sensibles” en Riad y contra instalaciones de la petrolera Saudi Aramco en Yanbu. Las autoridades sauditas informaron, además, sobre una amenaza aérea y pidieron a la población permanecer bajo techo.

El episodio provocó interrupciones en la actividad del aeropuerto internacional de Riad, con cancelaciones y demoras en distintos vuelos. Arabia Saudita informó que un misil balístico dirigido contra Riad fue interceptado y que no hubo víctimas.

La escalada también genera preocupación por las rutas energéticas y comerciales de la región. Los ataques se producen mientras el conflicto entre Irán, Estados Unidos y sus aliados mantiene bajo presión varios puntos estratégicos del Golfo y el mar Rojo.

Irán volvió a plantear condiciones para negociar con Estados Unidos

Mientras aumentan las tensiones militares, Teherán volvió a dejar abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Washington, aunque bajo sus propias condiciones.

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseguró que el país transmitió sus exigencias a Estados Unidos a través de mediadores de Qatar y Pakistán. Entre las condiciones mencionadas figuran el fin de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de activos iraníes y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Trump dice que pactó con Hutíes, se pelea con la prensa y Arabia Saudita bombardeó Yemen

La situación combina así dos movimientos contrapuestos: mientras continúan los contactos diplomáticos, también aumentan las advertencias y las amenazas de una nueva escalada militar.

En ese escenario, Trump regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca el sábado por la noche. El movimiento se produjo mientras aumentaban las alertas de seguridad en distintos puntos de Medio Oriente, aunque no se informó oficialmente que su regreso estuviera vinculado con una decisión militar concreta.

Iom Kippur y el recuerdo de la guerra de 1973

La tensión regional adquiere además una dimensión particular por la fecha. Iom Kippur, conocido como el Día del Perdón o Día de la Expiación, el día más sagrado del calendario judío, comienza este domingo 20 de septiembre al atardecer y termina el lunes 21 por la noche. Durante unas 25 horas, las personas que lo observan realizan un ayuno y participan de distintos servicios de oración.

La fecha también trae a la memoria uno de los episodios más sensibles de la historia de Israel. El 6 de octubre de 1973, durante Iom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa coordinado contra Israel, dando comienzo a una guerra que se extendió durante 18 días.

Ese antecedente vuelve especialmente delicado el escenario actual, en medio de la tensión con Irán y sus aliados. En Washington existe preocupación por la posibilidad de que Teherán aproveche el contexto y la fecha para avanzar con alguna acción contra Israel o intereses estadounidenses en la región, mientras la Casa Blanca busca evitar una nueva escalada.

LB