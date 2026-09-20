Trump dice que pactó con Hutíes, se pelea con la prensa y Arabia Saudita bombardeó Yemen

Luego de un tenso sábado en Medio Oriente, que tuvo ataques hutíes a zonas de Arabia Saudita, incluida la mayor refinería de crudo del mundo, además de múltiples versiones sobre posibles recrudecimientos de los operativos militares estadounidenses, este domingo el periodista de la cadena Trey Yingst, de estrecho contacto con el presidente Donald Trump, indicó que el mandatario "está en comunicación constante con los hutíes y que ellos han acordado no luchar contra Estados Unidos".

La frase del pacto con los hutiés la adelantó Yingst, que actúa muchas veces como vocero oficioso del líder republicano, pero luego Fox News, también cercana al mandatario, informó de que Trump ratificó la versión, destacando que el líder republicano se encuentra decidiendo los próximos pasos a del conflicto con Irán.

En tanto, este domingo en su red Truth Social, el mandatario dio una nueva vuelta de tuerca en su conflicto con parte del periodismo estadounidense: como se sabe ordenó expulsar de la Casa Blanca a la cadena CNN y a los portales MSNOW y Politico con "efecto inmediato", purga fulminante que sacudió el tablero político de Washington y dejó en vilo a las decenas de cronistas que cubren el día a día del Salón Oval.

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Las ironías de Trump en sus redes sociales

Y en ese sentido, publicó una foto de la Casa Blanca, con tres hipotéticas "bolsas de basura" en uno de los jardines del lugar, y esas bolsas tienen los nombres de las cadenas periodísticas que tienen vetado el acceso al centro del poder en Washington.

Y en otro tema de más histrionismo que importancia, el mandatario dijo que continuaba con su encuesta para "cambiar el nombre de la inteligencia artificial", reiterando que entre las opciones eliminaba la de "inteligencia suprema" porque "estaba perdiendo estrepitosamente, probablemente debido a su relación con la Corte Suprema". Y que entonces las opciones que seguían en la compulsa eran Inteligencia Superior (IS) e Inteligencia Extrema (IE)...

Explosiones en una zona de Iraq

En temas más serios, también este domingo, cronistas de la agencia AFP dieron cuenta de explosiones cerca del aeropuerto de Erbil, que alberga tropas de la coalición liderada por Estados Unidos en el Kurdistán iraquí. Según contaron había una columna de humo que se eleva cerca de la zona del aeropuerto pero no está clara la causa de la explosión.

HB