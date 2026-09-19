Alerta aérea en Arabia Saudita: atacaron instalaciones cerca del aeropuerto de Riad y refinerías petroleras

Arabia Saudita activó este sábado una alerta aérea en toda la zona de la capital Riad, luego que se produjeran varias explosiones en distintos lugares, ataques que en las primeras hipótesis apuntan a los rebeldes hutíes desde Yemen. Así se observan este sábado gruesas columnas de humo cerca del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, y también ardían tanques de Aramco, en una de las refinerías más grandes del país, donde presuntamente habría impactado otro de los drones del ataque.

La advertencia del gobierno saudita a la población fue a través de los teléfonos poco antes de las 3 de la madrugada, señalando que Riad se encontraba bajo una “amenaza aérea hostil”, por lo que se pidió a la población permanecer en sus hogares, sobre todo bajo techo, no salir al aire libre si no se tuviera estricta necesidad de hacerlo. Periodistas y residentes reportaron posteriormente haber escuchado varias explosiones.

Un depósito de combustibles de Aramco, también situado situado cerca del aeropuerto internacional de Riad, ardía este sábado observó un periodista de la AFP, mientras los bomberos estaban intentando apagar las llamas.

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Alberto Ruskolekier: “Ahora los hutíes tienen como objetivo de ataque a Arabia Saudita”

La Defensa Civil saudí levantó la alerta aproximadamente media hora después. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas ni daños materiales como consecuencia de las explosiones y tampoco precisaron oficialmente cuál fue el origen de la amenaza.

Humo negro y llamas se elevaban el sábado cerca del aeropuerto internacional de Riad, donde se activó una alerta aérea por primera vez desde el recrudecimiento del conflicto en Yemen entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita.

La capital del reino saudita se vio sacudida por fuertes explosiones en la madrugada, constataron periodistas de la AFP, y su aeropuerto registró importantes perturbaciones.

Personal de la AFP observó que un depósito de la petrolera estatal Aramco se encontraba en llamas cerca del aeropuerto y que equipos de bomberos buscaban controlar el incendio.

Poco antes, vecinos habían advertido a la AFP que una densa columna de humo negro era visible próxima del aeropuerto.

En tanto, el sitio web especializado Flightradar24 registró perturbaciones importantes en el aeropuerto, con varios vuelos cancelados o retrasados.

Ataques que se repiten

El reino ha sufrido en los últimos días un aumento de los ataques por parte de los hutíes, combatientes proiraníes que controlan gran parte del vecino Yemen. Irán asegura que esos ataques no cuentan con su aval, pero lo cierto es que las bombas y los drones siguen cayendo en zonas del Golfo que alteran cualquier tablero que se intenta de negociaciones.

En una ofensiva relámpago contra el gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Riad, los hutíes tomaron toda la costa del mar Rojo, lo que les otorga el control del crucial estrecho de Bab el Mandeb. Pero es la primera vez en esta nueva etapa del conflicto que se activa la alerta aérea en la capital saudita, el principal exportador mundial de petróleo crudo y aliado estratégico de Estados Unidos en la región.

Estas hostilidades sacuden aún más a una economía mundial ya debilitada por casi siete meses de guerra en Oriente Medio entre Washington e Irán.

"Temblaron mis ventanas..."

Los testimonios de las explosiones de este sábado comenzaban a trascender: "Escuché la alarma y luego temblaron mis ventanas", declaró a la AFP un residente de 27 años del norte de la ciudad. "Fue realmente de mucho miedo...".

Otro habitante describió el incidente como "aterrador". "Estaba extremadamente angustiado, especialmente porque, a diferencia de ocasiones anteriores, la señal de fin de alerta no llegó de inmediato", explicó un residente del centro de Riad.

Arabia Saudita aún no se ha pronunciado sobre la amenaza mencionada en las advertencias enviadas durante la noche a los residentes de varias regiones y no ha identificado de dónde provino.

Esta semana, Riad acusó a los hutíes proiraníes de atacar La Meca y denunció un "ataque terrorista cobarde" contra esa ciudad santa del islam que recibe cada año a millones de peregrinos, tanto sunitas como chiitas.

Los hutiés niegan responsabilidad en los ataques

Los hutíes niegan este sábado enérgicamente estas acusaciones acusación, calificándola de "mentira trillada". Sin embargo, la guerra en Yemen estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, y luego de otras regiones, lo que desencadenó en marzo de 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudita.

Una frágil tregua alcanzada en 2022 entre las partes beligerantes se rompió en julio, cuando los combatientes proiraníes desafiaron el control de Riad sobre el espacio aéreo yemení al permitir que un avión iraní aterrizara en Yemen.

Con información de AFP

HB