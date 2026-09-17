Alberto Ruskolekier: “Ahora los hutíes tienen como objetivo de ataque a Arabia Saudita”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, habló con Canal E y advirtió sobre el impacto de los ataques de los hutíes en el estrecho de Bab al-Mandeb, el petróleo y las rutas comerciales hacia Europa. También analizó el rol de Arabia Saudita, Irán, Israel y Estados Unidos.

Alberto Ruskolekier explicó las consecuencias que los ataques de los hutíes pueden tener sobre el comercio mundial y los precios de la energía. “Es un paso estratégico muy importante porque circulan aproximadamente ocho millones de barriles por día, más los productos derivados y también el gas natural”, planteó.

Los hutíes le proclamaron la guerra a Arabia Saudita

Asimismo, señaló que los hutíes cuentan con armamento y respaldo de Irán y que ahora tienen a Arabia Saudita entre sus principales objetivos: “Ahora los hutíes tienen como objetivo de ataque absolutamente a Arabia Saudita, y dijeron que vamos a atacar todos los barcos de Arabia Saudita, que ya está en un problema Arabia Saudita”.

Según explicó Ruskolekier, la situación afecta directamente la capacidad saudita para producir y exportar petróleo. “Arabia Saudita, en vez de nueve millones y medio de barriles de petróleo por día, está produciendo tres millones de barriles menos, y en vez de exportar seis millones, está exportando tres millones, tres millones y medio”, resaltó.

También relató un pedido de asistencia militar realizado por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman al presidente estadounidense Donald Trump: “¿Y qué le contestó Donald Trump? No, nosotros no nos vamos a involucrar en los ataques a los hutíes”.

El impacto de la guerra sobre el precio del petróleo

Uno de los principales efectos económicos de la escalada es el incremento del precio internacional del petróleo. El analista internacional vinculó la situación de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandeb con la suba registrada durante 2026. “Hay que entender, si el petróleo estaba promedio de 60 dólares a fin del año 2025, hoy está en 105 dólares promedio. Quiere decir que estamos hablando de que esta guerrita subió al petróleo más del 70%”, expresó.

Además, explicó que el bloqueo de las rutas marítimas obliga a modificar los recorridos comerciales y genera mayores costos: “Lo contrario, se iría a demorar 40 días la nueva zona por el Cabo de Buena Esperanza, con unos costos enormes”.