Eduardo Ibarra: “Los votos necesarios para que se pueda implementar la reforma electoral, hoy no están”

El analista político, Eduardo Ibarra, pasó por Canal E y se refirió al proyecto de reforma electoral, la posible eliminación de las PASO y las alternativas que se discuten en el Congreso.

Entre los principales puntos del proyecto aparece la eliminación de las PASO, una iniciativa que, según Eduardo Ibarra, es especialmente relevante para el oficialismo de cara a las elecciones de 2027. “La reforma electoral, uno de los elementos salientes son la eliminación de las PASO, pero también incluye el proyecto de ficha limpia, esto de que no puedan ser candidatos quienes estén condenados en segunda instancia, como así también la eliminación de los gastos del Estado en campañas políticas, la boleta única de papel, es decir, hay varios ítems”, planteó.

Por qué el oficialismo busca eliminar las PASO

Asimismo, sostuvo que, “claramente el más importante es la eliminación de las PASO, porque el oficialismo juega a que si no hay PASO puede tener mejores posibilidades en las elecciones ejecutivas del 2027”.

Para avanzar, el oficialismo necesita respaldo de otros bloques. “Lo que pasa que para eso necesita que sus aliados, en este caso el PRO y la UCR, voten con ellos, porque si no, no tendrían la cantidad suficiente de votos”, explicó Ibarra.

Según desarrolló, la eliminación de las primarias también genera tensiones dentro de los sectores opositores: “Por otro lado, el peronismo, que también es una mayoría importante dentro de ambas cámaras, también necesitaría de las PASO para poder resolver estas cuestiones internas que se van perfilando con probablemente dos candidaturas, la de Massa en conformación con Cristina Kirchner y con algún sector del peronismo, y la de Axel Kicillof que ya se lanzó”.

Las PASO serían determinantes para resolver la interna en el peronismo

En ese escenario, el analista político afirmó: “Es decir, las PASO serían una buena herramienta para poder resolver esa disputa interna del peronismo”.

Y sobre las posibilidades de aprobar la reforma, concluyó: “Me parece que los votos necesarios como para que se pueda implementar la reforma electoral, hoy por hoy yo te diría que no están”.