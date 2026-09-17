Nuevo recorte en discapacidad: “El Gobierno Nacional ha perdido parte de la legitimidad”

El analista político, Gustavo Damián González, analizó para Canal E el Presupuesto 2027 y advirtió sobre el impacto que podrían tener las medidas vinculadas con discapacidad, jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo. Señaló además que la cuestión de la discapacidad puede afectar la legitimidad del Gobierno.

Para Gustavo Damián González, el tema de la discapacidad ocupa un lugar central en la discusión pública. “Esto generó un ruido enorme, por las jubilaciones, me parece, no veo muy verde, muy a largo plazo. Pero sí sobre la discapacidad”, planteó.

El Gobierno todavía no asimiló el impacto que podría tener el recorte en Discapacidad

Asimismo, recordó que La Libertad Avanza ya había trabajado sobre proyectos relacionados con la legislación sobre discapacidad y destacó la sensibilidad social que genera cualquier modificación: “El Gobierno todavía no acusó recibo de lo que significa esto, que si bien afecta a un porcentaje de la población relativamente menor, el impacto es gigante, porque cualquier persona que escucha algún recorte sobre discapacidad, sobre que le van a sacar la pensión, sobre que no va a existir más el Certificado Único de Discapacidad, bueno, por lo menos genera un ruido enorme”.

González sostuvo que una eventual modificación del Certificado Único de Discapacidad podría tener consecuencias directas sobre las familias que necesitan tratamientos y medicamentos. “Estamos llegando a ese extremo. Desgraciadamente es algo que cualquier familiar que tiene alguna persona con discapacidad a cargo sabe lo que significa la burocracia en Argentina, exigiendo ley o no exigiendo ley”, resaltó.

Y agregó: “Las obras sociales tienen la obligación de hacerse cargo de sus tratamientos y su medicación”.

La situación burocrática de las personas con discapacidad es muy complicada

Según el analista, las dificultades burocráticas agravan la situación: “Lo cierto es que dilatan, así como con las personas de tercera edad, con el tema del PAMI, con los discapacitados es sumamente peor”.

También vinculó el debate sobre discapacidad con la percepción social del Gobierno y con otros conflictos que, según su análisis, afectaron su legitimidad. “Este es un punto en el cual podemos encontrar como esos mojones por el cual el Gobierno Nacional ha perdido parte de la legitimidad”, expresó.