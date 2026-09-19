Quién es el empresario ruso que pagó la lujosa fiesta de boda del hijo de Trump

Umar Kremlev es un empresario, dirigente deportivo y millonario ruso que ha acaparado los titulares internacionales tras revelarse que financió gran parte de la extravagante fiesta de boda de Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense Donald Trump, y Bettina Anderson en las Bahamas.

La pareja admitió que Kremlev, un hombre muy cercano al presidente ruso Vladimir Putin,pagó por la faustosa celebración y lo definieron como un “querido amigo”.

“Fue un regalo de boda extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que seguimos estando increíblemente agradecidos”, decía la publicación de Bettina y Don Jr. En Instagram.

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El alquiler de la isla en Bahamas tuvo un costo de 100.000 dólares por noche

Ayer, el propio presidente Trump salió a hablar del tema, para despegar al gobierno de esta polémica. Sostuvo que su hijo mayor había reembolsado los gastos por los dos días de celebraciones en las Bahamas.

Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense Donald Trump, y Bettina Anderson.

“Está totalmente permitido y mucha gente organiza fiestas. Pero, según tengo entendido, él le devolvió el dinero”, dijo Trump cuando un periodista de la agencia AFP le preguntó en el Despacho Oval si había sido apropiado que Donald Trump Jr. aceptara el regalo. “Cuando oí esta historia pregunté al respecto y él me dijo: ‘No, voy a devolverle el dinero, papá’, y eso fue hace un tiempo, así que he oído que ya se lo pagó”, afirmó el presidente.

Negocios y boxeo

Ascenso y negocios. Kremlev (de 43 años) construyó su fortuna y su influencia en el entramado de poder ruso. Es principalmente conocido por presidir la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), un organismo deportivo sumamente cuestionado y castigado por el Comité Olímpico Internacional (COI) debido a sus profundos vínculos financieros con el gigante energético estatal ruso Gazprom.

En su juventud y etapa de ascenso en los círculos de poder rusos, formó parte de los “Night Wolves” (Lobos de la Noche), un conocido club nacionalista ruso de motociclistas afín al Kremlin. A través de estas redes, se relacionó con altos mandos de la seguridad presidencial rusa.

Umar Kremlev es considerado un oligarca estrechamente ligado a Vladimir Putin y al aparato estatal ruso. Tienen apoyo financiero y político mutuo.

La gestión de Kremlev al frente de la IBA ha servido para proyectar la influencia blanda de Rusia a través del deporte. La organización depende casi en su totalidad de los fondos de la estatal Gazprom.

Junto a Putin

Su lealtad al Kremlin ha sido reconocida públicamente en múltiples ocasiones. Kremlev le ha regalado a Putin objetos simbólicos de alto valor (como un guante de boxeo de diamantes) y, en contrapartida, ha recibido condecoraciones oficiales de las manos del mandatario ruso, como la Orden al Mérito de la Patria y la Orden de la Amistad en el Kremlin.

Informes de inteligencia y periodísticos señalan que Kremlev suele moverse en consonancia con los intereses geopolíticos rusos; de hecho, poco antes de la boda de Trump Jr., Kremlev había acompañado a Putin en un viaje oficial a China.

Vínculos con la familia Trump. La relación entre Kremlev y el entorno de Donald Trump salió a la luz pública a raíz de la exclusiva boda celebrada en mayo en las Bahamas:

Aunque Donald Trump Jr. posee una considerable fortuna personal, Kremlev pagó cientos de miles de dólares para cubrir los gastos del casamiento, en un gesto que disparó sospechas de todo tipo.

Esto incluyó el alquiler de una isla privada exclusiva, con un costo estimado en unos 100.000 dólares por noche, el hospedaje de los invitados y un ostentoso espectáculo de fuegos artificiales.

Hay otro dato llamativo en este enredo romántico: los pagos se realizaron a través de una entidad vinculada a la IBA con sede en Dubai.

El episodio ha generado fuertes críticas e investigaciones preliminares por parte de la oposición demócrata en el Congreso de Estados Unidos. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes envió requerimientos formales tanto a la Casa Blanca como al propio Donald Trump Jr.