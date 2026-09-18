Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York en el primer encuentro tras la caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro presencial entre ambos desde la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. La reunión tendrá lugar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante una recepción organizada por el mandatario estadounidense.

El encuentro fue confirmado por el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien explicó que Trump participará de una recepción para líderes durante la Asamblea General y mantendrá allí un encuentro con Rodríguez. Por el momento, la Casa Blanca no informó cuál será la agenda de la reunión ni qué temas específicos abordarán ambos mandatarios.

La reunión se producirá en un escenario completamente diferente al que marcó la relación entre Washington y Caracas durante los primeros meses de 2026. En enero, Estados Unidos llevó adelante el operativo en el que capturó a Maduro y lo trasladó a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico. Trump anunció entonces que Washington asumiría el control de Venezuela durante el proceso de transición.

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Desde entonces, Rodríguez quedó al frente del gobierno interino venezolano y pasó a ocupar un lugar central en la estrategia de Washington para la etapa posterior a Maduro. Reuters señaló que la administración Trump considera a la dirigente una pieza importante para sostener la estabilidad del país y avanzar en acuerdos vinculados con el sector energético.

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Una relación marcada por el petróleo

El encuentro también estará atravesado por los intereses económicos que Estados Unidos mantiene en Venezuela. El mes pasado, Washington y Caracas alcanzaron un acuerdo energético que permite una mayor participación de empresas estadounidenses en la explotación y recuperación de las reservas petroleras venezolanas, en un intento por reactivar una industria que atraviesa años de deterioro.

La cuestión energética se convirtió así en uno de los principales puntos de contacto entre la administración Trump y el gobierno interino de Rodríguez. Al mismo tiempo, ambos países negocian otros aspectos vinculados con la reorganización política y económica de Venezuela tras la salida de Maduro.

En las últimas semanas, Rodríguez también avanzó en gestiones para recuperar activos venezolanos en el exterior. Reuters informó este viernes que el gobierno interino y un sector de la oposición se encuentran cerca de un acuerdo para transferir a Estados Unidos unos US$4.000 millones en oro venezolano que permanecen depositados en el Banco de Inglaterra. El eventual acuerdo forma parte de negociaciones más amplias sobre el futuro político y económico del país.

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El papel de Rodríguez tras la captura de Maduro

La dirigente, que fue vicepresidenta de Maduro, se convirtió en una de las principales figuras del chavismo después de la operación estadounidense. Su permanencia al frente del gobierno interino se produjo en un contexto de reacomodamiento dentro del oficialismo venezolano y de negociaciones con Washington sobre la transición.

Reuters ya había informado que la administración Trump mantuvo contactos con distintos sectores del chavismo después de la captura de Maduro. Entre ellos aparece Diosdado Cabello, uno de los dirigentes con mayor peso dentro de la estructura política y militar venezolana. Según esa reconstrucción, Washington buscó preservar canales con diferentes actores para evitar una ruptura del equilibrio interno durante la transición.

La presencia de Rodríguez en Nueva York permitirá ahora un contacto directo con Trump en un momento en el que la relación entre ambos países atraviesa una etapa de negociación. La reunión será, además, una de las primeras instancias públicas en las que el mandatario estadounidense y la presidenta interina venezolana podrán discutir cara a cara el rumbo de la transición y los acuerdos que Washington impulsa en Caracas.