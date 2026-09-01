El Parlamento de Venezuela respalda el acuerdo petrolero con Estados Unidos

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, respaldó este martes el acuerdo petrolero con el presidente estadounidense Donald Trump. El convenio cede a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas del país.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación en votación a mano alzada con la abstención de una decena de legisladores opositores. El acuerdo otorga a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de la reserva de petróleo de Venezuela.

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El contrato fue anunciado el pasado viernes por Trump, y confirmado de inmediato por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según estimaciones del Gobierno, el pacto aportará al país bolivariano ganancias de 209.000 millones de dólares en 25 años.

"Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita", dijo el diputado opositor Luis Emilio Rondón, de Nuevo Tiempo.

El presidente de la Asamblea criticó la postura de la oposición y consideró que el convenio con Estados Unidos es necesario por las costosas inversiones que requiere la producción de petróleo. "(Se requiere) muchísimo dinero que Venezuela no tiene" y se necesitan "nuevas tecnologías para la producción de ese crudo", indicó.

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Rodríguez reprochó a quienes "han soñado con que ese petróleo se quedara debajo de la tierra, pues vayan cayéndose de esa mata de mango (vayan abandonando esa ilusión, ndlr), porque lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos".

En paralelo, y para agilizar la firma del acuerdo, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, llegó a Caracas para negociar el acuerdo. El mandatario encabezará las reuniones de este miércoles en la capital venezolana.

El subsuelo venezolano alberga las mayores reservas de oro negro del mundo, pero su producción sigue siendo limitada. Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, el gobierno de Trump se centró en relanzar la explotación de los recursos petroleros y gasíferos locales.