EE.UU. y Dinamarca acordaron ampliar la presencia militar y seguridad en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su gobierno alcanzó un acuerdo con el Reino de Dinamarca para otorgar a Washington “el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones”. El acuerdo se firmaría durante la 81° Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York y responde al creciente valor estratégico de las rutas marítimas en el Ártico.

“Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”, dijo Trump en su red social Truth.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario dijo en repetidas oportunidades que EE.UU. necesitaba controlar Groenlandia por razones de seguridad, planteando la posibilidad de adquirir el territorio como en el pasado su país lo hizo con Alaska.

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Las insinuaciones del presidente estadounidense alarmaron a Dinamarca, país al cual pertenece Groenlandia y que además es aliado de EE.UU. en la OTAN, provocando una fuerte reacción por parte del resto de los miembros de la alianza. Aunque finalmente, el gobierno danés parece haber encontrado un punto de equilibrio.

La autoridad de Groenlandia publicó en X la confirmación del acuerdo. “Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar la próxima semana un acuerdo que reforzará la seguridad en el Ártico y la zona del Atlántico Norte”, dice el comunicado.

“¡Esto no supondrá ningún costo para EE.UU.! Bajo mis instrucciones, hemos trabajado con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tenga PARA SIEMPRE la capacidad total de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de los Estados Unidos de América”, escribió Trump.

El mandatario afirmó que “ningún adversario podrá tener jamás una base ni presencia militar en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles allí, sin nuestra aprobación expresa por escrito”.

Trump ha advertido sobre los intentos de Rusia y China de establecer bases en Groenlandia en medio de una batalla estratégica por el Ártico.

A medida que el hielo se derrite producto del calentamiento global, las rutas marítimas se vuelven más atractivas para el comercio ya que permiten conectar Asia con Europa en la mitad del tiempo y a menor costo. También es importante para el despliegue naval y allí radica su importancia para la seguridad.

“Durante más de 100 años, los presidentes han conocido la importancia estratégica de Groenlandia, pero ninguno de ellos pudo hacer nada al respecto. Me enorgullece ser el presidente que ha abordado esta situación tan importante de manera permanente y definitiva”, advirtió Trump en el mensaje.

Trump define la “vida” del acuerdo como “infinita”. “Colaboraremos con el pueblo de Groenlandia en su desarrollo y construcción. Esta solución es excelente para EE.UU., Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados”, concluyó el presidente.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo este viernes que es “un acuerdo que refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y en la zona del Atlántico Norte y que, por lo tanto, también es bueno para la OTAN y para Europa”.