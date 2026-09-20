domingo 20 de septiembre de 2026
INTERNACIONAL
Cooptación digital

Grupos narcos usan redes sociales para captar menores en Colombia

Un informe de Human Rights Watch expone cómo el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC recurren a las plataformas digitales para reclutar a niños, niñas y adolescentes en las regiones más vulnerables del país. Una vez captados, los menores son utilizados principalmente para actividades de combate, inteligencia y operación de drones.

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Armados. Milicianos de la disidencia de las FARC en un campamento base de Caquetá. | Cedoc

Según datos de la Defensoría del Pueblo analizados por Human Rights Watch (HRW), al menos 1.500 menores fueron reclutados a través de plataformas digitales desde 2021, con un fuerte incremento a partir de 2023. Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo concentran la mayoría de los casos, mientras que más de la mitad se registraron en el departamento del Cauca.

Entre 2020 y 2025, los datos muestran que la edad más frecuente de captación de jóvenes se ubicó entre los 15 y 16 años. Según la Defensoría, el 60% de los casos corresponde a varones y el 40% a niñas, aunque la participación de estas últimas viene en aumento.

Los departamentos más afectados son Cauca, Norte de Santander, Huila, Antioquia, Vaupés, Arauca y Putumayo.

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Casi la mitad de los casos documentados responden a niños indígenas, aunque los pueblos originarios representan apenas el 4% de la población, lo que pone en riesgo la supervivencia cultural de comunidades enteras.

Además, más del 30% tenía entre 10 y 14 años, una franja etaria en la que el reclutamiento y la utilización de menores pueden constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.

Estas organizaciones criminales, aprovechan la situación de pobreza, exclusión social, violencia doméstica y las barreras en el acceso a la educación, para ofrecer dinero, poder y prestigio a cambio. También usan intermediarios civiles a los que se les paga hasta US$1.000 por menor.

“Me reclutaron mientras estudiaba. Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá.”, dice una niña de 16 años, cuyo testimonio da título al informe de HRW.

Una vez captados, los menores son utilizados principalmente para combate, inteligencia y operación de drones, pero también como informantes, mensajeros y vigilancia de rehenes, mientras que las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual.

En las últimas décadas, internet y las redes sociales han modificado la forma de cooptación de menores para su vinculación con estructuras criminales como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

El documento de HRW detalla que los reclutadores utilizan estrategias diseñadas a partir de técnicas de marketing digital para llamar la atención de menores en situación de vulnerabilidad.

Reels, lives y carruseles documentan la ostentación de joyas y relojes de alto valor, la exhibición de fajos de billetes y la invitación a formar parte del negocio de la mafia. Los videos dan la ilusión de acceso a dinero fácil a través del cual lograr un posicionamiento social privilegiado. Esta promesa actúa como un imán para algunos jóvenes en un contexto de incertidumbre.

Frente a estos hallazgos, HRW notificó directamente a Meta, matriz de Facebook, y ByteDance, propietaria de TikTok. Ambas compañías respondieron que sus políticas internas prohíben este tipo de contenidos y aseguraron haber eliminado los perfiles y publicaciones identificados tras recibir la advertencia. Aunque expertos indican que es insuficiente.

El acuerdo de paz de 2016 desmovilizó a las FARC, pero no puso fin a la presencia de grupos armados en el país.

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