La burbuja de la IA: por qué las tecnológicas advierten del “apocalipsis”

El frenesí global en torno a la inteligencia artificial estuvo dominado en las últimas dos semanas por narrativas apocalípticas y debates éticos sobre el futuro de la humanidad. Sin embargo, en foros de pensamiento económico independiente como Project Syndicate, expertos financieros y economistas de élite sostienen una lectura menos altruista y más materialista.

El debate público surgió con el ensayo “We Must Pace the Frontier” de Dario Amodei de Anthropic, secundado por figuras como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk, para frenar o desacelerar el desarrollo acelerado de la IA ante riesgos existenciales y de pérdida de control.

Los especialistas en regulación financiera y mercado advierten que el verdadero peligro a corto plazo no es la rebelión de las máquinas, sino la insostenibilidad financiera de una burbuja de infraestructuras colosal.

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Construir y entrenar modelos de Inteligencia Artificial requiere una inversión masiva y constante en silicio de última generación, macrocentros de datos y energía. Esta carrera de gastos desmedidos ha encendido las alarmas de analistas institucionales.

La calidad crediticia de los gigantes tecnológicos, señalan los expertos, experimenta un deterioro silencioso a medida que los gastos de capital superan con creces las previsiones iniciales. “La calidad crediticia de los hiperescaladores (compañía o proveedor de servicios en la nube que opera centros de datos masivos) se debilita gradualmente. Cada vez que analizamos el sector, encontramos que el capex (gastos de capital) crece más rápido de lo previsto, los financiamientos son complejos y los retornos de inversión tardarán años en materializarse”, advierte Naveen Sarma, analista de S&P Global.

Los mercados y los grandes fondos de capital de riesgo llevan tiempo haciéndose la gran pregunta: ¿Cuándo y cómo se monetizará toda esta infraestructura? Si los retornos financieros empiezan a retrasarse frente a los costos operativos, se corre el riesgo de pinchar una burbuja especulativa similar a la de las puntocom.

Desde los foros de análisis económico se apunta que hablar de “frenar por prudencia y seguridad” actúa en ocasiones como una coartada perfecta para calibrar el ritmo de gasto, gestionando las expectativas de los inversores ante la imposibilidad de mantener indefinidamente un ritmo de crecimiento exponencial sin una rentabilidad clara a corto plazo.

“Con el apalancamiento acumulado en múltiples partes del sistema y los movimientos de precios de activos fuertemente correlacionados, el sistema financiero actual se asemeja a un polvorín a la espera de una chispa”, sostiene Hilary J. Allen, profesora de Derecho en American University.

Desde esta perspectiva económica, las recientes solicitudes de los máximos directivos del sector para “frenar el ritmo” y dosificar el desarrollo de modelos de vanguardia adquieren un tinte especulativo. Ante la dificultad de mantener crecimientos exponenciales sin una monetización inmediata y clara, pausar la curva de gasto ayuda a calmar a unos mercados financieros cada vez más escépticos sobre el retorno real de los millones invertidos.

Mientras los líderes de la industria erigen barreras regulatorias y discursos de prudencia para proteger sus posiciones de dominio, la realidad subyacente de los mercados globales advierte que la burbuja de infraestructuras camina sobre un terreno financiero cada vez más frágil.

Qué dice China. En los círculos analíticos vinculados al Estado chino se interpreta que este repentino interés de los “gigantes tecnológicos” occidentales por la seguridad y el freno es sólo un intento de proteger sus monopolios actuales, evitar que la competencia global los alcance, o incluso buscar marcos regulatorios a su medida que sirvan de barrera de entrada para nuevos competidores.