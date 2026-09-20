En medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optó por regresar inesperadamente a la Casa Blanca este sábado luego de interrumpir su estadía de fin de semana en Camp David, la residencia de descanso oficial.

Desde la administración estadounidense no se brindó ninguna explicación oficial al respecto del motivo por el que el mandatario norteamericano no permaneció este domingo en el complejo presidencial aislado en la zona rural de Maryland, como se había anunciado previamente.

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No obstante, los planes de Trump se modificaron durante las últimas horas luego de que la coalición liderada por Arabia Saudí en lucha contra los hutíes de Yemen anunciara este sábado que el grupo respaldado por Irán disparó un misil balístico contra Riad al amanecer, provocando una escala de tensión.

Tras declararse un incendio cerca del aeropuerto internacional de la capital saudí, el Departamento de Estado y varias embajadas estadounidenses emitieron alertas de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que advertían sobre "el potencial de una escalada imprevista" en el conflicto.

"Los hutíes respaldados por Irán han emprendido hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo aeropuertos civiles. Este conflicto militar tiene el potencial de intensificarse rápidamente", se agregó en el comunicado lanzado por el Departamento de Estado.

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"Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en Medio Oriente deben extremar las precauciones y estar atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y alteraciones en los servicios de transporte", agregaron las autoridades norteamericanas.

En paralelo, desde el Departamento de Estado también se solicitó que "los ciudadanos que se encuentren fuera de Medio Oriente deberían reconsiderar seriamente viajar hacia o a través de la región" y que "quienes decidan viajar hacia o desde la región deben mantenerse informados sobre el funcionamiento de los aeropuertos y las aerolíneas".

"Instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente, han sido objeto de ataques. Irán y grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en distintas partes del mundo, incluidas empresas e instituciones estadounidenses", concluyó el comunicado.

AS.