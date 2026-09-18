En Ronda de Corresponsales explicaron la propuesta de la Unión Europea para profundizar el vínculo con Canadá

El vínculo entre Canadá y la Unión Europea atraviesa una nueva etapa de acercamiento, luego de una propuesta para profundizar la relación entre ambas partes. La iniciativa aparece en un contexto marcado por las tensiones comerciales y económicas impulsadas por Estados Unidos y Donald Trump.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Francia Juan Luis Francia explicó los alcances todavía abiertos de la propuesta y las señales políticas que acompañaron el acercamiento. También señaló que el futuro del vínculo podría ser discutido en una próxima reunión entre representantes europeos y canadienses en Ottawa.

La propuesta de la Unión Europea para acercarse a Canadá

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la posibilidad de profundizar el vínculo con Canadá. Según explicó Francia, la iniciativa contempla una figura que podría ser considerada como una forma de asociación con el bloque europeo.

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El corresponsal señaló que todavía resta definir con precisión qué alcance tendría esa eventual integración. "No está tan claro, todavía no está tan claro el alcance", sostuvo al referirse a la propuesta.

La cuestión podría comenzar a definirse en las próximas conversaciones entre Canadá y la Unión Europea, en las que se analizarían los términos concretos de la nueva relación.

El escenario de tensión comercial con Estados Unidos

El acercamiento entre Canadá y Europa se produce mientras persisten las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump. Francia vinculó este contexto con el interés canadiense por profundizar sus relaciones con el bloque europeo.

Según el corresponsal, el primer ministro canadiense planteó que la eventual alianza no debería interpretarse como un intento de construir una nueva hegemonía global.

"La idea no es formar una hegemonía mundial", señaló Francia al resumir uno de los argumentos planteados por el gobierno canadiense en torno al acercamiento.

Ottawa será escenario de nuevas conversaciones

El alcance de la propuesta todavía deberá ser discutido entre las partes. Francia señaló que uno de los próximos momentos relevantes será una reunión prevista en Ottawa, donde representantes de Canadá y la Unión Europea podrían avanzar en la definición del vínculo.

"Seguramente se va a debatir a fines de octubre en Ottawa", indicó el corresponsal. El encuentro aparece como una instancia para precisar qué tipo de acuerdo o alianza podría establecerse.

Por el momento, las declaraciones públicas se concentran en conceptos como alianza, valores comunes y democracia, sin que se haya definido todavía el alcance concreto de la propuesta.

Una alianza atravesada por el contexto internacional

Francia señaló que el acercamiento también fue presentado como una defensa de valores compartidos entre Canadá y Europa. En ese discurso aparecen referencias a la democracia y a la cooperación entre ambos espacios.

El corresponsal sostuvo que el escenario debe leerse dentro de una etapa de transformaciones en las relaciones internacionales, con la política comercial estadounidense como uno de los factores que impulsan nuevos alineamientos.

En ese marco, Canadá busca ampliar sus vínculos con Europa mientras la Unión Europea muestra interés en profundizar su relación con el país norteamericano.

El gesto que llamó la atención durante el acercamiento

Además de las declaraciones oficiales, Francia destacó un elemento simbólico que acompañó el nuevo acercamiento. Se trató de una imagen vinculada con las banderas de Europa y Canadá.

"Lo que sí llamó la atención fue una imagen de Trump", señaló el corresponsal al introducir el episodio. Según relató, el elemento fue interpretado dentro del segmento como un posible gesto hacia la nueva relación entre Canadá y Europa.

Francia lo definió como "un gesto, un saludo, un guiño implícito" que acompañaría las señales de una alianza en construcción.