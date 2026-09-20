AfD crece en las elecciones regionales de Alemania, pero sigue sin socios para gobernar

La AfD volvió a conseguir resultados históricos en las elecciones regionales de este domingo en Alemania. El partido fue la fuerza más votada en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con 38,2% de los votos, y también consiguió un avance en Berlín, donde alcanzó el 16,1%.

Sin embargo, el crecimiento electoral todavía no se traduce en una mayor capacidad para formar gobiernos. La AfD sigue sin contar con socios dispuestos a formar una coalición, una situación que ya se había repetido en las elecciones de Sajonia-Anhalt dos semanas atrás.

La AfD se impuso en Mecklemburgo-Pomerania Occidental

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la AfD quedó primera con 38,2% de los votos, por delante del Partido Socialdemócrata (SPD), que consiguió alrededor del 35,5%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El resultado representa más del doble de los votos que la formación había obtenido en ese estado en 2021. La elección también dejó un fuerte retroceso para la CDU, que obtuvo apenas 4,9% y quedó por debajo del umbral necesario para ingresar al Parlamento regional.

La ultraderecha arrasó en Alemania y puso contra las cuerdas a Friedrich Merz

El canciller Friedrich Merz reconoció el impacto del resultado y calificó la derrota de su partido como “un desastre”. A pesar de la caída, sostuvo que continuará con su programa de reformas.

Qué pasó con la AfD en Berlín

En la capital alemana, la AfD también mejoró su posición, aunque quedó lejos de convertirse en la fuerza más votada. Obtuvo 16,1% de los votos, detrás de Die Linke, que alcanzó 25,7%, y de la CDU, con 18,8%.

El resultado estuvo por debajo del objetivo que había planteado la propia AfD de convertirse en el partido más votado de Berlín.

La CDU, por su parte, sufrió una caída respecto de la elección anterior y el SPD obtuvo alrededor del 12,1%, su peor resultado en el estado federado. El nuevo escenario abre negociaciones para definir la próxima coalición de gobierno.

Muchos votos, pero sin una mayoría para gobernar

El avance de la AfD vuelve a mostrar una diferencia entre su crecimiento en las urnas y su capacidad para acceder al gobierno. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ninguna de las principales fuerzas aparece dispuesta a formar una coalición con el partido.

La misma situación se produjo en Sajonia-Anhalt. Allí, la AfD consiguió una victoria histórica y quedó cerca de obtener una mayoría absoluta de bancas, pero tampoco logró encontrar un socio para formar gobierno.

El dirigente de la AfD Tino Chrupalla sostuvo que el resultado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental le da al partido un mandato para gobernar y planteó que está dispuesto a dialogar con otras fuerzas.

Los resultados de las últimas elecciones regionales consolidaron el avance de la AfD, especialmente en los estados del este de Alemania. Alice Weidel, una de las principales dirigentes del partido, reivindicó el crecimiento electoral y cuestionó la estrategia de la CDU de mantener una barrera política frente a la AfD. La dirigente sostuvo que su partido está dispuesto a dialogar con otras fuerzas.

Por ahora, esa disposición no modificó el escenario de alianzas. La AfD suma votos y consigue convertirse en primera fuerza en algunos estados, pero continúa sin los socios necesarios para gobernar.

El retroceso de la CDU de Friedrich Merz

Mientras la AfD avanza, la CDU atraviesa una serie de resultados adversos. Hace dos semanas había sufrido una fuerte caída en Sajonia-Anhalt, donde perdió su posición como principal fuerza frente a la AfD.

Ahora, el partido de Merz quedó por debajo del 5% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y perdió votos en Berlín. El canciller reconoció la gravedad del resultado y aseguró que continuará adelante con su programa de reformas.

LB/AF