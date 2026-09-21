La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará de la Asamblea de la ONU: con quiénes se reuniría

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará en la Asamblea General de la ONU, anunció este domingo el Ministerio de Comunicación, en un viaje marcado por la expectativa sobre una posible reunión con Donald Trump.

La Asamblea General de la ONU se realizará entre el 22 y el 28 de septiembre.

Delcy Rodríguez

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El viaje de Delcy Rodríguez a Nueva York y su posible encuentro con Trump

La mandataria asumió el gobierno en enero de este año, tras la detención y el traslado de Nicolás Maduro y su esposa a Estados Unidos en un operativo sorpresa realizado por tropas especiales del ejército norteamericano. Desde entonces, la líder chavista gobierna Venezuela bajo la tutela de Washington.

En un video que subió a sus redes sociales, el Ministerio de Educación explicó: “La presidenta Delcy Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial. Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta”.

Nicolás Maduro

Se trata de la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de la ONU desde el discurso de Maduro en el año 2018.

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El gobierno de Venezuela todavía no dio a conocer la agenda de la presidenta ni las reuniones de las que participaría; sin embargo, según la Agencia AFP, Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, anunció que Rodríguez y Trump se encontrarán este martes 22 de septiembre en Nueva York al margen de la asamblea. Caracas aun no confirmó esa reunión.

Desde su llegada al poder, la presidenta venezolana impulsó cambios económicos y políticos alineados con los objetivos de Trump, quien elogió públicamente su gestión.

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En agosto de este año, ambos gobiernos llegaron a acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65 mil millones de barriles.

Delcy Rodríguez

Según la Agencia AFP, Kamla Persad-Bissessar, la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, también aseguró que tiene previsto un encuentro con Rodríguez en la ONU.

HM