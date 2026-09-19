Rafael Grossi perdió apoyos en la carrera por la ONU y Michelle Bachelet retiró su candidatura

Rafael Grossi perdió respaldo en la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas. El argentino obtuvo cinco votos a favor y ocho en contra en la tercera consulta informal realizada por el Consejo de Seguridad, mientras que la costarricense Rebeca Grynspan volvió a quedar al frente con nueve apoyos.

En paralelo, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció que retiró su candidatura para suceder a António Guterres. La decisión se conoció después de que obtuviera un voto a favor, 11 en contra y tres sin opinión en el último sondeo informal.

Rafael Grossi perdió apoyos en la tercera votación

Grossi recibió cinco votos favorables, ocho en contra y dos abstenciones o sin opinión, según fuentes diplomáticas. De esta manera, quedó cuarto en esta consulta y perdió posiciones respecto de las dos primeras rondas, en las que había logrado ubicarse entre los candidatos con mayor respaldo.

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El diplomático argentino es uno de los nombres que busca avanzar en el proceso para ocupar el cargo de secretario general de la ONU, una posición que quedará vacante a partir del 1° de enero de 2027.

La candidatura de Grossi fue presentada formalmente por la Argentina a fines de 2025. Su postulación se apoya en su extensa trayectoria diplomática y en su experiencia en cuestiones nucleares, especialmente por su participación en asuntos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Quién es Rafael Grossi y a qué cargo aspira

Rafael Grossi es un diplomático argentino de 65 años y dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019. Tiene más de cuatro décadas de trayectoria en la diplomacia y ocupó distintos cargos vinculados con la política internacional y la seguridad nuclear.

Su trabajo al frente del OIEA le dio una importante exposición internacional durante los últimos años, especialmente por las situaciones vinculadas con las instalaciones nucleares de Ucrania y las negociaciones relacionadas con el programa nuclear de Irán.

La Argentina presentó formalmente su candidatura para que Grossi sea el próximo secretario general de las Naciones Unidas, en reemplazo de António Guterres. Si logra avanzar en el proceso, podría convertirse en el primer argentino en ocupar ese cargo.

Michelle Bachelet retiró su candidatura

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció que retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU. La decisión se conoció después de que obtuviera un voto a favor, 11 en contra y tres sin opinión en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad.

Bachelet comunicó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. Allí señaló que su postulación se daba en un contexto internacional marcado por cuestionamientos al multilateralismo y al derecho internacional, además de conflictos vinculados con el cambio climático, la democracia y los derechos humanos.

“Continuaré ahora, con la misma determinación de siempre, con mi trabajo internacional”, afirmó la exmandataria, quien aseguró que seguirá comprometida con la construcción de un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sostenible y respeto por los derechos humanos.

Rebeca Grynspan volvió a quedar al frente

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad con nueve votos a favor. La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo ocho apoyos y quedó en el segundo lugar.

Grynspan es la actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y fue vicepresidenta de Costa Rica, además de ocupar cargos en organismos internacionales.

Qué dijo Rafael Grossi en el primer debate televisado entre los candidatos para liderar la ONU

Rodrigues-Birkett, por su parte, fue ministra de Relaciones Exteriores de Guyana y también ocupó distintos cargos dentro del sistema de Naciones Unidas.

La lista de candidatos incluye además a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki, el ugandés Olara Otunnu y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Cómo sigue la elección del secretario general de la ONU

Las consultas informales del Consejo de Seguridad funcionan como una instancia para medir el nivel de respaldo de los candidatos antes de avanzar hacia una definición. El proceso todavía no tiene un nombre consensuado.

Para que un candidato pueda ser recomendado por el Consejo de Seguridad a la Asamblea General necesita reunir al menos nueve votos y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Una vez que el Consejo de Seguridad recomiende un candidato, la Asamblea General deberá aprobar formalmente su designación.

António Guterres dejará la Secretaría General de la ONU a fines de 2026 y su sucesor asumirá el 1° de enero de 2027, por un período de cinco años.

LB/AF