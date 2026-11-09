Visita de León XIV a Córdoba: comenzaron los cortes de tránsito y los desvíos en la ciudad

La visita del papa León XIV a Córdoba comenzó a generar modificaciones en el tránsito de la ciudad. Desde este lunes 9 de noviembre, la Policía y los organismos de seguridad implementan un operativo especial que incluye cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento en distintos puntos de la Capital, como parte de los preparativos para las actividades previstas para este martes 10.

Las mayores complicaciones se registran en los accesos desde el oeste provincial y en corredores estratégicos del área céntrica. El esquema busca garantizar la seguridad durante la agenda papal y contempla restricciones tanto para la circulación vehicular como para el estacionamiento. Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar las zonas afectadas y planificar los recorridos con anticipación.

Qué calles y avenidas tienen restricciones

Uno de los sectores alcanzados por el operativo es el ingreso a Córdoba por la Ruta Nacional 20 y los distribuidores que conectan Malagueño con la ciudad. Allí se dispusieron cierres y desvíos que modifican los recorridos habituales de quienes llegan desde el oeste provincial.

En el área céntrica también rigen limitaciones para circular y estacionar. Entre las principales arterias alcanzadas por las medidas se encuentran:

•Avenida Colón, desde avenida de Circunvalación hasta General Paz. •Avenida Pueyrredón. •Avenida Sarmiento. •Marcelo T. de Alvear. •El entorno de Plaza España.

En los perímetros delimitados, el tránsito quedó restringido y se establecieron sectores de circulación exclusivamente peatonal. Sobre avenida Colón, en tanto, permanecen habilitados algunos cruces transversales específicos.

La Policía de Córdoba dispuso controles en distintos puntos para garantizar el cumplimiento de las restricciones. Además, está prohibido estacionar en los sectores incluidos en el operativo.

Cómo circular durante la visita del Papa

Quienes necesiten trasladarse por el Centro, especialmente hacia las zonas comerciales y bancarias, deberán contemplar las modificaciones y buscar recorridos alternativos. La recomendación oficial es evitar los corredores afectados, consultar las actualizaciones de las autoridades y salir con tiempo suficiente para prevenir demoras.

El mayor despliegue está previsto para este martes 10 de noviembre, cuando León XIV encabezará las actividades programadas en Córdoba. Durante toda la jornada se mantendrán los cierres preventivos y las restricciones en los perímetros establecidos para la agenda papal.

Según lo informado, el esquema de circulación comenzará a normalizarse una vez finalizados los actos oficiales y concluido el operativo de seguridad. Hasta entonces, los cortes y desvíos condicionarán los desplazamientos en distintos sectores de la ciudad.