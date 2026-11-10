León XIV homenajeó a Francisco en la Catedral Metropolitana y reivindicó su legado

El papa León XIV protagonizó este lunes uno de los momentos más emotivos de su visita a Buenos Aires al rendir homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana. Acompañado por un grupo de niños, se acercó al memorial dedicado a Jorge Mario Bergoglio y depositó una ofrenda floral. Después del gesto, compartió una fotografía con los chicos que lo acompañaron.

La escena tuvo un significado especial por el lugar elegido. La Catedral fue la sede episcopal de Bergoglio durante los 15 años en los que se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires, antes de ser elegido como el primer papa argentino, en marzo de 2013. El homenaje de su sucesor recuperó así el vínculo de Francisco con la ciudad y con la comunidad religiosa en la que desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

La actividad se realizó en el marco de la agenda de León XIV en la Capital Federal, que incluyó también la celebración de las vísperas junto a los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina y los equipos sinodales diocesanos.

Un memorial para recordar a Jorge Bergoglio

El espacio dedicado a Francisco está ubicado en la capilla de los santos Pedro y Pablo, dentro de la Catedral Metropolitana. Fue concebido para mantener viva la memoria del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025, y reconocer su recorrido religioso y pastoral.

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La iniciativa había sido anunciada en mayo de 2025 por el rector de la Catedral, el presbítero Alejandro Russo, durante una celebración realizada al cumplirse el primer mes de la muerte de Bergoglio. El proyecto se concretó con aportes de los fieles y buscó preservar el vínculo entre Francisco y Buenos Aires, la ciudad donde construyó gran parte de su historia antes de llegar al Vaticano. La visita de León XIV al memorial sumó una nueva expresión de reconocimiento a su antecesor, en un recorrido argentino atravesado por las referencias a la figura y las enseñanzas del primer Papa nacido en el país.

Las referencias de León XIV al legado de Francisco

El homenaje en la Catedral no fue el único momento en el que León XIV evocó a Bergoglio. En su primer discurso en la Argentina, pronunciado el domingo en el Palacio Libertad, destacó el significado de llegar a la tierra natal de su antecesor. “Vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, expresó. También recordó que, durante sus 12 años de pontificado, Francisco mantuvo presentes los lugares, las personas y las experiencias religiosas que habían marcado su vida en la Argentina.

El lunes, durante la misa multitudinaria celebrada en Palermo, León XIV volvió a mencionar a su antecesor y recuperó sus enseñanzas sobre la familia y la transmisión de la fe. Más tarde, en el encuentro interreligioso e intercultural realizado en el Palacio San Martín, destacó el diálogo y la amistad como aspectos centrales de su pontificado.

Las referencias también aparecieron durante la reunión con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, León XIV retomó las reivindicaciones de tierra, techo y trabajo que Francisco impulsó en sus discursos ante los movimientos populares. Además, destacó su pensamiento sobre la justicia social, la inclusión y el cuidado ambiental, especialmente a partir del concepto de ecología integral.