León XIV: “Privar a una persona de su trabajo es herir gravemente su dignidad”

El papa León XIV volvió a poner el trabajo y la dignidad humana en el centro de su mensaje durante un encuentro con empresarios, sindicalistas y representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). En su discurso, cuestionó las consecuencias del desempleo, reclamó un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la visión de las empresas y sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.

“Privar a una persona de su trabajo no es solamente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad”, afirmó el Pontífice. La definición sintetizó una de las principales preocupaciones de su intervención: el empleo no puede ser considerado únicamente desde su dimensión económica, porque también representa una forma de integración y participación en la vida colectiva.

León XIV reiteró una idea que ya había expresado durante su encuentro con la dirigencia política en el Palacio Libertad: “La economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. En esa línea, advirtió que “el desempleo es un auténtico drama en la vida” y convocó a construir un equilibrio entre los principios económicos, la mirada de los empresarios y las necesidades de quienes trabajan.

El Papa también vinculó los problemas laborales con los desafíos ambientales y el uso de los recursos naturales. Señaló que, en un escenario global atravesado por la crisis ecológica y la utilización irresponsable de los bienes del planeta, la concentración del poder económico puede derivar en nuevas formas de explotación. “Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en la explotación de todos los componentes del mundo laboral: a los trabajadores solo se los valora por su eficiencia”, sostuvo.

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La economía popular y el reclamo a los sindicatos

Antes de pronunciar su discurso, León XIV escuchó los testimonios de cuatro trabajadores de distintos ámbitos, entre ellos una docente de Entre Ríos y un emprendedor. También habló Verónica San Martín, presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos de La Plata, Berisso y Ensenada e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quien expuso la realidad de quienes trabajan en la economía popular.

El Pontífice amplió su mirada sobre el concepto de trabajo al incluir las tareas domésticas y las actividades comunitarias que, aunque no siempre reciben una remuneración, sostienen la vida cotidiana. “Pensemos también en el trabajo discreto y sacrificado que suponen las tareas del hogar”, propuso. Y mencionó las horas dedicadas a preparar mate cocido para los chicos en los barrios como otra expresión de ese esfuerzo colectivo. En ese marco, defendió la autonomía de las comunidades y de las organizaciones intermedias. “Ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales y las instituciones intermedias, como la familia; sino apoyarlas y potenciarlas”, expresó.

La referencia abrió paso a una evocación de Francisco y de uno de los ejes de su pontificado: la inclusión social a partir de las tres “T”, tierra, techo y trabajo. León XIV retomó también el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado no debe reemplazar la iniciativa de las familias, las autoridades locales y las organizaciones sociales, sino favorecer su actuación y asumir aquellas tareas que no puedan resolver por sí mismas.

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En esa línea, destacó a los movimientos populares y a los trabajadores informales —cartoneros, campesinos y artesanos— como expresiones de una participación social activa. Los definió como sectores que construyen respuestas desde sus propias comunidades y recuperó la defensa que Francisco hizo de esas organizaciones a lo largo de su pontificado.

El mensaje también tuvo un destinatario concreto en el ámbito sindical. León XIV reconoció que los gremios cumplen una función indispensable para representar a quienes no tienen voz y resistir la mercantilización del trabajo, pero les pidió ampliar su alcance y atender las nuevas realidades laborales.

“El sindicalismo es una institución indispensable para representar a los que no tienen voz y para resistir a la mercantilización del trabajo”, afirmó. Sin embargo, advirtió que para conservar su autoridad moral las organizaciones deben mirar “permanentemente a las periferias existenciales” y tender puentes hacia quienes trabajan en condiciones de precariedad, informalidad o exclusión del sistema formal.