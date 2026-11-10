Visita del Papa León XIV: cómo es el financiamiento de la Iglesia católica en Argentina

La Iglesia argentina lleva adelante un proceso de transición financiera. En medio de recortes presupuestarios y de la renuncia a las asignaciones estatales a obispos, el Episcopado local avanza hacia un sistema de autofinanciamiento, impulsado por el denominado Programa de Financiamiento Eclesial (Programa FE).

Si bien la Constitución Nacional establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, desde 2018 la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) inició un proceso gradual de cese en las asignaciones a los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares, previstas en la Ley 21.950 que data desde la última dictadura cívico militar.

En diciembre de 2023, la CEA comunicó la renuncia a estas asignaciones, que forman unas de las principales fuentes de financiamiento estatal hacia la Iglesia, dentro de la partida “Registro y Sostenimiento de Cultos”. Si bien se habilitó a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos, por razones de edad o de invalidez, puedan solicitar de manera particular y con una serie de requisitos, ese beneficio de la asignación prevista por ley.

De acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto, que procesó PERFIL, las transferencias del Estado a la Iglesia católica bajo el ítem “Obispados, Arzobispados y Parroquias”, que son los giros destinados al pago de sueldos, implicaron en los últimos años: $ 124 millones (2017), $ 130 millones (2018), $ 154 millones (2019), $156 millones (2020), $ 175 millones (2021), $ 198 millones (2022), $ 194 millones (2023), $137 millones (2024) y $ 185 (2025). Para este año, ese subprograma tiene un crédito vigente por $ 155 millones. Desde que asumió Javier Milei, este programa sufrió una reducción de casi el 79% en términos reales.

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También existen otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, pero que es complejo de cuantificar, como los subsidios a escuelas religiosas o la asistencia a comedores gestionados por instituciones católicas.

El financiamiento propio de la Iglesia

Frente a este escenario, la Conferencia Episcopal lanzó en 2020 el Programa FE, compuesto por 67 diócesis, 2.906 parroquias y 34 seminarios de todo el país, que “tiene como finalidad generar recursos propios para sostener la misión de la Iglesia en todo el país”, según sostienen en su página web. En un contexto de ajuste y motosierra, este sistema opera como herramienta central del modelo de autofinanciamiento que la Iglesia empezó a consolidar en los últimos años.

El programa se convirtió en el engranaje central del nuevo modelo de financiamiento eclesiástico. En seis años recibió más de $ 560 millones en donaciones de manera virtual. “En el último año, se recibieron más de $ 270 millones, más de un 30% que el quinto año. En los últimos meses fueron aumentando las donaciones y en junio de 2026 el ticket promedio fue de casi $ 25.000”, sostuvieron desde la CEA.

Desde julio 2025 hasta junio 2026, el Programa recibió en donaciones más dinero que el asignado por el Estado para este año. De estos fondos, el 31,6% provino de donaciones por única vez y el 68,6% de las donaciones mensuales. El salto en las colectas se dio el año pasado. El desagregado anual es el siguiente: $ 4.555.664 (2021), $ 6.548.840 (2022), $ 13.610.808 (2023), $ 60.170.584 (2024), $ 204.515.908 (2025), $ 272.109.081 (2026).

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La distribución de los fondos de los últimos 12 meses muestra la anatomía económica del sistema eclesial. El destino del total recaudado se distribuyó de la siguiente manera, según se detalla en la página oficial: las diócesis (que agrupan a distintas parroquias bajo la autoridad de un obispo) fueron la finalidad con mayor cantidad de recursos, con un 38,2% del total; las donaciones a las parroquias representaron un 33,4% de los ingresos recibidos; la Iglesia Argentina recibió el 18,09% de los fondos; y los seminarios (instituciones educativas donde se forman los sacerdotes) recibieron un 9,6%.

“Es importante destacar que las donaciones al Programa siempre comienzan con un piso de aportes mensuales, de usuarios que eligieron donar todos los meses un monto en particular. A principios de junio de 2026, por ejemplo, el Programa empezó con un piso de $16.649.166 en donaciones mensuales, al que se agregaron los nuevos donantes. En donaciones mensuales, esta cifra representa un 31% más que en junio de 2025. Este piso se incrementa habitualmente un 5% cada mes por los nuevos donantes mensuales que se suman. A ellos, también se agregan los de única vez”, destacó el Episcopado.

A su vez, cada diócesis tiene otras fuentes de financiamiento propias por fuera de este programa. Como aportes privados y fondos municipales o provinciales.

En definitiva, la transición financiera de la Iglesia católica argentina deja en evidencia un cambio de paradigma profundo: ante el repliegue histórico de los aportes estatales y el ajuste presupuestario, la institución acelera su independencia económica. Impulsado por la creciente participación de los fieles a través del Programa FE, este nuevo esquema demuestra que la sustentabilidad futura de diócesis, parroquias y seminarios dependerá en gran medida de la capacidad de consolidar y expandir esta red de solidaridad comunitaria.