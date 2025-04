El Gobierno y la Iglesia: una relación marcada por la tensión, la desconfianza y la crisis social

Con la muerte de Jorge Bergoglio en primer plano, los distintos componentes del gobierno de Javier Milei y la primera plana de la dirigencia de la Iglesia católica empezaron a intercambiar mensajes. Todo en el marco de una relación particular, compleja, en la que hay tensión, reclamos no correspondidos, fondos de por medio y una situación social crítica, que no es ignorada por obispos que caminan por los barrios.

Hasta el final de esta semana, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el órgano de la Iglesia católica que agrupa al mando de tropa del clero, logró mantener sintonía con el oficialismo para montar actos en homenaje al fallecido sumo pontífice. Específicamente, a través de la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación que conduce el dirigente libertario Nahuel Sotelo y que se encuentra en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene el liderazgo de Gerardo Werthein.

La conexión que se dio fue calificada por las partes como “correcta”, desde la madrugada argentina del lunes, cuando Sotelo recibió la información de la partida de Bergoglio. Fuentes eclesiásticas precisaron que en los distintos actos póstumos consiguieron la participación de delegaciones del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires y del distrito porteño. Una manera de borrar, por un momento, cualquier tipo de tensión y diferencias de signo político en tiempos de campaña electoral. Incluso, en todas las provincias, las autoridades de los territorios también comulgaron con la Secretaría de Culto y la referentes de la Iglesia.

Pero esta sintonía de los últimos días no siempre fue así, lineal y amable. Muchos obispos que caminan por barrios carenciados, tal como pudo reconstruir PERFIL, comenzaron a advertir que la situación social puede recalentarse. Producto de un salario que no se recupera y de trabajo que escasea, y pese a que la pobreza, de acuerdo con índices oficiales, bajó considerablemente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo semestre de 2024 la pobreza se ubicó en un 38,1%. Representa una disminución de 14,8 puntos porcentuales con respecto al semestre anterior y una reducción de 3,6 puntos con respecto al mismo período de 2023.

No obstante, los obispos, pese a este análisis de situación, no piensan elevar críticas públicas. Creen que no es el momento, aunque tampoco descartan expresiones de cara al futuro. Observan, además, que todavía el respaldo que mantiene la administración libertaria es importante y no consideran acertado salir a enfrentar a la gestión Milei y quedar empantanados en dardos oficiales de extrema beligerancia. ¿Le temen al Presidente?, se preguntan algunas fuentes.

Ante PERFIL, uno de los integrantes de los Curas en Opción por los Pobres (el grupo de curas más crítico del Gobierno) resumió la lectura en pocas palabras: “No quieren quedar mal con el Gobierno, tienen miedo”, lanzaron desde ese espacio. Son quienes cada vez que pueden exponen duros cuestionamientos ante “el ajuste” libertario que se colocó en marcha y que afecta a comedores de barrios populares.

Por otro lado, hay políticas públicas que están en juego y que tienen a los sectores con posturas contrapuestas. La Iglesia, en julio y en noviembre de 2024 y por lo bajo con el correr de los meses, clama por una ley que coloque límites al juego online, que afecta sobre todo a jóvenes, inmersos en la ludopatía. Hubo un gesto inconfundible además de los comunicados que emitió: la CEA, en febrero pasado, mantuvo un encuentro con Victoria Villarruel, la vicepresidenta que mantiene intactas sus relaciones con la Iglesia, para marcar que se requieren límites normativos claros. Y no hay posibilidad de acercamiento en este tema ante el oficialismo que se mueve fiel a sus convicciones. La presión llegó a mitad de camino: hubo media sanción en Diputados, pero la Rosada no quiere que avance en la Cámara alta. Por el contrario, prepara un proyecto alternativo.

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) redacta un texto prácticamente cosmético en torno al juego ilegal en línea, sin grandes cambios de fondo. Por ejemplo, no marca restricciones a la publicidad que crece cada vez más ni se mete en la relación entre casas de apuesta y clubes de fútbol. Apenas menciona prohibiciones al juego clandestino. Habrá conflicto con la Iglesia si existen avances en el Congreso de esta iniciativa.

En LLA minimizan lo que puede suceder y apuestan mantener un diálogo basado en coincidencias. Por ejemplo, comenzaron a intercambiar opiniones en un proyecto, desde 2024, para potenciar el turismo religioso. Incluso, dicen que hay vínculo con todos los sectores, incluso con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al que califican de “especial”.

El hombre que conduce Catedral Metropolitana cuenta con un perfil que a la administración Milei le resulta incómodo: representa cabalmente la línea del fallecido Bergoglio y desde abril de 2023, mes en el que asumió su actual posición, reparte críticas ante temas sensibles, como el incremento de la pobreza en la primera parte de la era Milei. También criticó la represión a la marcha que protagonizaron jubilados en los últimos meses frente al Congreso de la Nación. Al mismo tiempo fue el primero en recibir a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Hay funcionarios que en Balcarce 50 cada vez que tienen una chance lo cruzan. Señalan que durante los años del Frente de Todos al mando del Poder Ejecutivo “no decía nada” y que “es peronista”. Desde el lado de García Cuerva prefieren no responder.

La relación entre oficialismo e Iglesia no está exenta de fondos públicos, lo que hace que las diferencias no pasen a mayores. En 2024, el Gobierno gastó $ 132,3 millones en el programa Registro y Sostenimiento de Culto, frente a los $ 194,4 millones de 2023, lo que representa una disminución del 32% nominal y del 79% real, cifras que fueron menores en comparación a otras áreas como Capital Humano. Esta rebaja incluyó una negociación con los obispos para que dejen de recibir una cuota mensual de $ 55 mil, aunque las charlas ya las había iniciado la gestión de Alberto Fernández.

Hay más: el área tiene un presupuesto más importante, de 1.899,25 millones, de los cuales gastó 473,75 (24,94% del total). La secretaría tiene a cargo el sostenimiento de las leyes 21.950 (salarios de obispos), 22.430 (salario vitalicio de sacerdotes), 22.950 (seminaristas), 22.162 (sacerdotes en zonas de frontera) y 21.540 (jerarquías eclesiásticas puntuales). Sin embargo, otro aspecto sensible pasa por Pettovello, especialmente con los incrementos para la Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar, que contienen la gravedad de la crisis social.

