PolíticaLeón XIV en Argentina

El Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina llamó a “no politizar el mensaje de esperanza y fraternidad” del papa León XIV

El líder del Episcopado instó a evitar interpretaciones políticas o partidarias de sus palabras y remarcó el carácter estrictamente pastoral de sus intervenciones.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina llamó a “no politizar el mensaje de esperanza y fraternidad” del papa León XIV
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, junto al papa León XIV
09-11-2026 | 14:17

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, otorgó una extensa entrevista a Radio Rivadavia y fijó una clara postura institucional frente a las lecturas de la coyuntura política y llamó a “no politizar el mensaje de esperanza y fraternidad” del papa León XIV y enfatizó que “las definiciones vertidas en sus discursos no buscan tomar parte en disputas ideológicas”.

De cara a los próximos hitos de la agenda del Sumo Pontífice en el país, el presidente de la Iglesia argentina anticipó una participación masiva que reunirá a fieles de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y diversas provincias.

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En relación con ello Marcelo Colombo, quien también se desempeña como arzobispo de Mendoza, consideró que las celebraciones litúrgicas centrales “son momentos de profunda emotividad y encuentro intergeneracional” y le pidió a la ciudadanía que reciba a León XIV con “espíritu de comunión y reflexión compartida”.

Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina
Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

El líder del Episcopado instó a evitar interpretaciones políticas o partidarias de sus palabras y remarcó el carácter estrictamente pastoral de sus intervenciones.

Monseñor Marcelo Colombo: “La propuesta papal apunta a construir un tiempo nuevo que queremos habitar”

Durante el diálogo radial que mantuvo con el programa ‘Esta mañana’, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo desglosó la alocución del papa León XIV en el Palacio Libertad.

“La propuesta papal apunta a construir un tiempo nuevo que queremos habitar", donde "la búsqueda de consensos, la unidad y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables guíen el diálogo democrático”, subrayó.

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En esta línea, el titular de la CEA, Marcelo Colombo sostuvo que “el Papa no expresa un interés sectorial ni representa una posición ideológica determinada. Su palabra es una invitación a vivir como hermanos y una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio”.

Misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, Palermo
Saludo del Papa León XIV al finalizar la misa | Crédito: Pablo Cuarterolo

Según Colombo, “el Papa León XIV conoció de primera mano las inquietudes de Francisco y las traduce con su agenda” y viene a reforzar los conceptos de acogida, apertura y un modelo de Iglesia volcado al servicio del bien común.

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El papa León XIV durante la misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo
Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: AFP

Por último, Colombo remarcó la necesidad de transformar los vínculos sociales en espacios de mayo fraternidad y “de mayor vida y bien común”.

PM/AF

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