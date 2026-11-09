PolíticaEn el Palacio Libertad

Máximo Kirchner sobre el discurso del papa León XIV: "Interesante para que lo escuchen todos los argentinos"

El dirigente destacó las referencias a la situación social y sostuvo que las declaraciones del Sumo Pontífice fueron "en favor de la gente".

Máximo Kirchner sobre el discurso del papa León XIV: "Interesante para que lo escuchen todos los argentinos"
Máximo Kirchner y Javier Milei
Marcos Pintos
Hoy 00:03

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió al mensaje brindado por el Sumo Pontífice y lo calificó como "interesante para que lo escuchen todos los argentinos", a la salida del Palacio Libertad (ex CCK) tras presenciar el discurso del Papa León XIV.

Máximo Kirchner
Máximo Kirchner

Consultado específicamente por la prensa acerca de si el mensaje debía ser escuchado en particular por el Presidente de la Nación, el referente político amplió la convocatoria sin excepciones y respondió categóricamente que fueron palabras acertadas.

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Ante la mención de los periodistas sobre los ejes temáticos abordados por el papa, tales como la ciencia, la universidad, la pobreza y la delicada situación económica actual, Kirchner remarcó que se trató de un análisis centrado en "situaciones que atraviesa la gente y la población en general".

Para concluir su breve contacto con los medios de comunicación a la salida del histórico edificio porteño, el diputado le restó dramatismo a las lecturas políticas de la jornada y cerró con una valoración positiva del acontecimiento, afirmando que todo su discurso, fueron en favor de la gente.

-¿Qué le pareció el discurso del Papa?

-Interesante para que lo escuchen todos los argentinos.

-¿El Presidente en especial?

-Todos, todos. Creo que fueron palabras acertadas.

-Habló de ciencia, de universidad, de la pobreza, de la situación económica.

-De situaciones que atraviesa la gente y la población en general. Me parece muy sano que haya sucedido. No hay que darle tanto corte, fue a favor de la gente lo que dijo.


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