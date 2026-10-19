Milei cuestionó que los argentinos no lleguen a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”

El presidente Javier Milei cuestionó a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes durante su discurso en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén. Ante empresarios del sector energético, calificó esa afirmación como una “pelotudez que impulsó el kirchnerismo” y preguntó: “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”. “La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa”, agregó.

Las declaraciones se producen en un escenario de dificultades para sostener el consumo y afrontar los gastos cotidianos. Las ventas minoristas de las pymes por el Día de la Madre cayeron un 1,4% interanual a precios constantes, con lo que acumularon cinco retrocesos consecutivos para esa fecha. Los descuentos y las opciones de financiación no alcanzaron para revertir la tendencia.

El consumo no repunta: cayeron las ventas por el Día de la Madre y dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos antes del día 20

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A su vez, el 65,3% de los encuestados agota sus ingresos a más tardar el día 20, de acuerdo con el Monitor de Opinión Pública de septiembre, elaborado por Zentrix Consultora. El relevamiento también expuso las dificultades de los hogares para sostener sus gastos durante todo el mes.

Milei aseguró que la Argentina está generando una “revolución subterránea” y que “se va a convertir en un paraíso”

Milei defendió el rumbo económico y apuntó a 2027

Durante su discurso en la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, el Presidente defendió el programa económico, destacó el crecimiento de las exportaciones energéticas y reivindicó las desregulaciones impulsadas por su Gobierno. También negó que vaya a producirse una devaluación y proyectó un superávit comercial de alrededor de US$ 30.000 millones.

En clave electoral, Milei expresó su expectativa de que la sociedad respalde la continuidad de su gestión en las elecciones presidenciales de 2027. “Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás”, afirmó. El mandatario viajó a Neuquén acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, antes de partir hacia España.