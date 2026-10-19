EN VIVO | Milei habla en la Argentina Oil & Gas Expo en Neuquén: inversiones, RIGI y Vaca Muerta

El presidente Javier Milei participa este lunes de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén, donde dará el discurso central del acto inaugural. La actividad se inscribe en la estrategia del Gobierno para promover inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consolidar a Vaca Muerta como uno de los motores de las exportaciones argentinas. El mandatario está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También participa el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, con quien la Casa Rosada mantiene un vínculo político favorable. Tras la actividad, Milei partirá rumbo a Madrid para iniciar una nueva visita a España.

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