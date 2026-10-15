Martín Fierro de la Música: la lista completa de ganadores, incluyendo quién se llevó la estatuilla de Oro

La primera edición de los Premios Martín Fierro a la música se realizó con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La cobertura del evento comenzó a las 19 horas con la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal tuvo lugar a partir de las 21:00.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el primer show musical estuvo a cargo de Ángela Leiva, quien subió al escenario para cantar “Amiga traidora”. Luego, invitó a Euge Quevedo para cantar a dúo “No podrás”.

El segundo bloque musical fue para Malena Narvay, con un tango que se fusiona con la música electrónica. Emanero y Bandana también actuaron, con su nueva colaboración. Los Palmeras fueron los encargados de cerrar la noche.

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La noche se caracterizó por los reconocimientos: el reconocimiento a la Trayectoria fue para Carlos “La Mona” Jiménez, por su carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino, por ser el máximo referente del folclore, y a Raúl Lavié, por su labor en el tango.

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El galardón a la trayectoria en la música popular fue para Palito Ortega, quien recibió una ovación de todos los presentes en el evento. Charly García fue galardonado con la distinción “Leyenda de leyendas”.

Abel Pintos

La lista de reconocimientos siguió con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop, Juanse por su impacto en el género del rock y Alejandro Lerner.

El Martín Fierro de Platino fue otorgado a los hermanos Pimpinela, el dúo integrado por Lucía Galán y Joaquín Galán, por su trayectoria. El Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos.

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Uno de los momentos más comentados de la noche fue el reconocimiento a Wanda Nara, quien consiguió la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit “Bad Bitch”.

Wanda Nara

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra — Quimera Show 360° en River.

Mejor Artista Urbano: L-Gante.

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.

Mejor Artista DJ Revelación: Øostil

Mejor Productor/a Musical: Big One.

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.

Mejor Concepto Visual: Emanero.

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo.

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.

Mejor Grupo/Banda: Turf.

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.

Mejor Artista DJ: Javier Zuker.

Mejor Artista Pop: Lali Espósito.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.

Mejor Cortina Musical de TV: LAM.

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Álbum: María Becerra — Quimera.

Mejor Colaboración: Turf & Lali — Loco un poco.

Mejor Banda Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! – Tu misterioso alguien.

Martín Fierro de Platino: Pimpinela

Martín Fierro de Oro: Abel Pintos

Leyenda de leyendas: Charly García

Mención Especial: Alejandro Lerner

Premio a la trayectoria (Rock): Juanse

Premio a la trayectoria (Tropical Cuarteto): Carlos "La Mona" Jiménez

Premio a la trayectoria (Folklore): Chaqueño Palavecino

Premio a la trayectoria (Música popular): Palito Ortega

Premio a la trayectoria (Melódico Pop): Patricia Sosa

Mención especial Canción Viral: Wanda Nara